Quang Hùng MasterD và Xuân Định K.Y sau thời gian mâu thuẫn

Quang Hùng MasterD và Xuân Định K.Y từng mâu thuẫn nhưng nay làm lành ở Tinh hà "say hi", thậm chí chung một liên quân.

Khác 2 mùa đầu tiên, Livestage 3 của Tinh hà “say hi” được thực hiện theo cơ chế EP. Cụ thể, 24 anh trai được chia thành 2 liên quân do Dương Domic và Quang Hùng MasterD dẫn dắt. Mỗi liên quân chia thành 3 nhóm nhỏ, trình diễn 3 tiết mục khác nhau. Ba tiết mục được kết nối thành một EP với câu chuyện thống nhất.

Tập 6 lên sóng tối 8/8 trình chiếu những phần trình diễn của liên quân Quang Hùng MasterD với 3 tiết mục Run To You, MRT và Secret.

Hai anh trai làm lành

Trước khi chương trình lên sóng, mối quan hệ giữa Quang Hùng MasterD và Xuân Định K.Y trở thành tâm điểm. Họ từng là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, cùng nhau hợp tác trong nhiều dự án nhưng sau đó nảy sinh hiểu lầm. Ê-kíp của Xuân Định K.Y thậm chí từng “đấu tố” Quang Hùng MasterD không nhắc tên ca sĩ này dù anh tham gia sáng tác Tình đầu quá chén ở Anh trai “say hi” mùa 1. Việc này khiến mối quan hệ giữa 2 người rạn nứt.

Thế nên, khi cả 2 cùng tham gia một chương trình, không ít khán giả đặt câu hỏi họ sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại nhau.

Phần trình diễn trong Livestage 3 chính là câu trả lời. Ở tập trước đó, Xuân Định K.Y đã bật khóc khi được Quang Hùng MasterD chọn về đội. Sang tập 6, giọng ca sinh năm 1997 thậm chí giao cho Xuân Định K.Y vị trí đội trưởng của team MRT. Hai team còn lại lần lượt do Ali Hoàng Dương và Cody Nam Võ làm đội trưởng. Theo giải thích của ca sĩ Dễ đến dễ đi, anh muốn trao cơ hội cho những người chưa từng làm đội trưởng.

Xuân Định K.Y làm đội trưởng team MRT. Ảnh: NSX.

Trở lại diễn biến chương trình, tập 6 tiếp tục rơi vào tình trạng quá dài dòng. Chỉ có 3 tiết mục âm nhạc lên sóng còn phần lớn thời gian dành cho câu chuyện hậu trường hoặc các phần trò chuyện.

Về mặt âm nhạc, ở vòng này, các nghệ sĩ chỉ có khoảng 14 ngày để hoàn thiện sản phẩm khiến áp lực sáng tạo tăng lên đáng kể. Đây gần như một bài toán không tưởng. Thách thức còn nằm ở việc đây không chỉ là một EP âm nhạc mà còn là sản phẩm dành cho sân khấu. Vì vậy, concept, intro, interlude, outro và các đoạn chuyển cảnh phải được tính toán chặt chẽ để 3 tiết mục tạo thành một câu chuyện thống nhất thay vì tồn tại như những phần trình diễn riêng lẻ.

Wren Evans đảm nhận nhiệm vụ kết nối cả 3 ca khúc thông qua các phần interlude và outro, tạo những chuyển đoạn mượt mà và hòa quyện câu chuyện của từng bài thành một tổng thể hoàn chỉnh, đúng tinh thần của một EP.

Mở đầu là Run To You, kể về giai đoạn đẹp nhất của một mối quan hệ khi hai người vẫn hướng về nhau, còn nguyên sự say mê, chủ động tìm đến và tận hưởng cảm giác bình yên khi ở cạnh đối phương. Tiết mục mang màu sắc trẻ trung, sôi động, sexy và hiện đại, giống như lời mời bước vào một chuyện tình đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Ca khúc sở hữu giai điệu hiện đại nhưng phần điệp khúc chưa thực sự đủ bắt tai, trong khi melody có lúc còn rời rạc.

Ba tiết mục của liên quân Quang Hùng MasterD được nối thành một hành trình tình yêu trên chuyến tàu. Ảnh: NSX.

Nếu Run To You là khoảnh khắc hai người tìm đến nhau, MRT lại đánh dấu bước ngoặt với những va chạm, lỡ nhịp và day dứt. Đây giống đoạn giữa của một câu chuyện tình, khi những cuộc tranh cãi, khoảng cách và sự bỏ lỡ bắt đầu xuất hiện.

Ca khúc mang tinh thần vừa mơ mộng, day dứt vừa thực tế, như tâm trạng của một người tiếc nuối nhưng đồng thời phải học cách chấp nhận khi một mối quan hệ đi đến cuối hành trình. MRT thuộc thể loại ballad giàu cảm xúc, với phần hòa quyện giọng hát của các thành viên.

Khi Quang Hùng MasterD và Wren Evans chung đội

Gây chú ý và cũng tạo nhiều bàn luận nhất là Secret, ca khúc khép lại EP. Tiết mục quy tụ đội hình được xem là rất mạnh gồm Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, CongB và Wren Evans. Trước khi tiết mục lên sân khấu, nhiều khán giả đã tò mò về sự kết hợp giữa Quang Hùng MasterD và Wren Evans - hai nghệ sĩ đều có khả năng sản xuất, sáng tác cùng màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Một số nghệ sĩ trong chương trình như Vương Bình, Wean Lê cũng đánh giá đây là đội hình mạnh và đặt nhiều kỳ vọng. Trấn Thành thậm chí đặt câu hỏi về sự kết hợp này: "Quang Hùng và Wren có màu sắc khác hẳn nhau. Hai người này kết hợp với nhau khiến tôi cũng rất mong chờ".

Secret là sự pha trộn giữa những màu sắc cá nhân. Trong đó, chất nhạc dễ nghe và cách xử lý đặc trưng của Quang Hùng MasterD được đặt cạnh lối đi melody biến hóa, khó đoán cùng kiểu luyến láy khác biệt, hiện đại của Wren Evans.

Ca khúc có giai điệu vui nhộn nhưng vẫn tạo cảm giác lắng đọng, như trạng thái chữa lành sau những đổ vỡ và quá trình tự mình bước qua. Phần ca từ mang màu sắc dí dỏm, thú vị, với điểm nhấn là đoạn lời theo phong cách phim kiếm hiệp và chất liệu bolero xuất hiện gần cuối tiết mục.

Secret có giai điệu bắt tai, ca từ dí dỏm. Ảnh: NSX.

Các thành viên đều có không gian để thể hiện màu sắc riêng. Wren Evans tiếp tục phát huy màu sắc âm nhạc US-UK qua cách luyến láy, nhả chữ đặc trưng, tạo điểm nhấn hiện đại trên nền tổng thể ca khúc nhẹ nhàng. Sự kết hợp này giúp tiết mục cân bằng giữa màu sắc cổ điển, retro và hơi thở hiện đại, trẻ trung.

EP của team Quang Hùng như một chuyến tàu xuyên không, trong đó mỗi điểm dừng đại diện cho một trạng thái khác nhau của tình yêu. Run To You là lúc hai người còn chạy về phía nhau; MRT là những va chạm, bỏ lỡ, mơ mộng trước khi buộc phải đối diện thực tại; còn Secret là thời điểm chấp nhận sau mọi biến động, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Phần trình diễn của liên quân Quang Hùng MasterD tạo được một câu chuyện có màu sắc điện ảnh, được kể bằng hình ảnh và những chuyển cảnh liền mạch.

Mạch kể chuyện được thể hiện khá rõ qua sân khấu, ánh sáng, đạo cụ, cách di chuyển và các đoạn chuyển cảnh. Tuy nhiên, xét về ca từ, âm nhạc và cách sắp xếp nội dung, EP vẫn chưa tạo được sự thống nhất và liền mạch hoàn toàn.