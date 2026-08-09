Cách Ronaldo tạo nên gia đình 'độc nhất vô nhị' làng bóng đá

Làm bố đơn thân ở tuổi 25, tìm người sinh con hộ rồi gặp được bạn đời, Cristiano Ronaldo tạo nên một cấu trúc gia đình "độc nhất vô nhị" của làng bóng đá.

Siêu sao Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodríguez bên các con. Ảnh: cristiano/Instagram.

Truyền thông quốc tế đang bùng nổ thông tin Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodríguez sẽ kết hôn vào cuối tuần này. Theo The Telegraph, cặp đôi dự định kết hôn tại hòn đảo quê hương Madeira của Ronaldo, với lễ cưới được tổ chức tại Nhà thờ Funchal tráng lệ, tiếp theo là tiệc chiêu đãi tại Cung điện Savoy, một khách sạn năm sao sang trọng bên bờ Đại Tây Dương. Việc ông bố 5 con làm đám cưới ở tuổi 41 nhận được sự quan tâm.

Dù kết hôn muộn, Ronaldo rất dày dạn kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái. Anh trở thành bố đơn thân ở tuổi 25 khi con trai đầu lòng, Cristiano Ronaldo Jr., chào đời. Sau đó, anh đón cặp song sinh ra đời năm 2017 bằng cách nhờ người mang thai hộ. Ronaldo và bạn gái Rodríguez có thêm hai con chung.

Với đám cưới vào cuối tuần này, Ronaldo tạo nên một trong những cấu trúc gia đình hiếm có nhất trong thế giới thể thao.

"Những lựa chọn của Ronaldo rất khác thường đối với đàn ông độc thân nói chung, nhưng đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá. Tôi đoán rằng vì cha anh ấy là người nghiện rượu, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh. Ronaldo đã thường xuyên nhắc đến điều đó trong các cuộc phỏng vấn, nên anh ấy rất muốn trở thành một người cha tốt và muốn gánh vác trách nhiệm đó càng sớm càng tốt", một nhân vật trong giới thể thao phân tích.

Từ "trai hư" đến bố đơn thân ở tuổi 25

Ronaldo sinh năm 1985 tại Santo António, một khu phố nghèo ở Funchal, thủ phủ của Madeira. Anh là con út trong một gia đình có 4 người con. Mẹ anh, bà Dolores Aveiro, làm nghề đầu bếp và giúp việc, là trụ cột chính của gia đình. Bà vẫn luôn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tiền đạo 41 tuổi và hiện vẫn sống ở Madeira.

Cha của Ronaldo, ông José Dinis Aveiro, làm người phụ trách trang phục tại một câu lạc bộ bóng đá địa phương nhưng đã qua đời vì suy gan năm 2005, trước khi kịp chứng kiến ​​trọn vẹn thành công của con trai mình.

Cha của Ronaldo qua đời năm 2005. Ảnh: Ilhapress/Gregorio Cunha.

Tài năng thiên phú của Ronaldo đồng nghĩa với việc anh có một tuổi thơ khác thường. Anh rời Madeira khi mới 12 tuổi để gia nhập học viện bóng đá ở Lisbon. Anh một mình chuyển đến thủ đô Bồ Đào Nha, cách Funchal gần 1.000 km - điều mà anh cho rằng đã dạy mình tính tự lập và sự kiên cường từ khi còn rất nhỏ.

Sau khi thành công, Ronaldo đi theo con đường như nhiều cầu thủ khác. Về chuyện hẹn hò, anh luôn để mắt đến những cô nàng nóng bỏng được yêu thích trong giới bóng đá. Những người bạn gái thời trẻ của anh có thể làm thành bộ ảnh đại diện cho một công ty người mẫu, trong đó có các người mẫu Jordana Jardel, Nereida Gallardo và Gemma Atkinson, cùng với người dẫn chương trình truyền hình Merche Romero.

Không mối tình nào trong số đó kéo dài quá 8 tháng. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Ronaldo gặp siêu mẫu người Nga Irina Shayk trong lúc quay quảng cáo cho Armani. Họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2010 và vài tháng sau, Ronaldo Jr. chào đời tại Mỹ với một người phụ nữ bí ẩn.

Vào thời điểm đó, Ronaldo đã viết trên Facebook rằng: "Tôi rất mừng và xúc động thông báo rằng gần đây tôi đã trở thành cha của một bé trai. Theo thỏa thuận với mẹ của bé, người muốn giữ kín danh tính, con trai tôi sẽ do tôi toàn quyền giám hộ".

Ronaldo chưa bao giờ tiết lộ về mẹ của con trai đầu. Ảnh: cristiano/Instagram.

Suốt 16 năm qua, tên của người sinh ra Ronaldo Jr. chưa bao giờ được công khai. "Khi con lớn lên, tôi sẽ luôn nói sự thật với thằng bé vì nó xứng đáng được biết, vì nó là con trai tôi. Nhưng tôi sẽ không nói ra chỉ vì mọi người muốn tôi nói", Ronaldo từng trả lời người dẫn chương trình Jonathan Ross của The Jonathan Ross Show vào tháng 11/2015.

Lần gần nhất Ronaldo cởi mở về lựa chọn của mình là khi trả lời phỏng vấn tạp chí GQ: "Một số đứa trẻ không bao giờ được biết cha mẹ của chúng… Có một người cha là đủ tốt rồi. Tôi nghĩ con trai sẽ hiểu".

Sau đó, khi được hỏi tại sao lại chọn có Cristiano Ronaldo Jr. khi mới 25 tuổi, ngôi sao mang áo số 7 chỉ đơn giản trả lời: "Tôi muốn làm một người cha trẻ".

Cuốn tiểu sử toàn diện về cầu thủ bóng đá này của Guillem Balagué cũng đã kết nối những mảnh ghép riêng lẻ trong cuộc đời Ronaldo - người cha đã khuất, người mẹ tận tụy, việc anh rời nhà từ khi còn rất trẻ, và khát vọng suốt đời xây dựng sự chắc chắn và kiểm soát - cho phép người đọc tự rút ra kết luận về lý do anh lại chọn con đường khác thường này.

Gia đình "độc nhất vô nhị"

Ronaldo nhanh chóng thích nghi với cuộc sống làm bố đơn thân. Ngay sau khi mối quan hệ lâu dài với Irina Shayk kết thúc vào năm 2015, anh công khai thuê người mang thai hộ và có cặp sinh đôi Eva và Mateo vào năm 2017.

Trong thời gian đó, Ronaldo đồng thời tìm kiếm một người bạn đời. Và anh gặp Rodríguez trong khi mua sắm tại cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha). Cô nàng khi đó làm trợ lý bán hàng cho thương hiệu xa xỉ.

Trong khoảnh khắc cổ tích, Rodríguez nhìn thấy người đàn ông điển trai ở góc cửa hàng, nhận ra đó chính là người hùng bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Anh cũng đang nhìn thẳng vào cô.

Thật may mắn, chàng "hoàng tử trong mơ" đã quay lại cửa hàng vài ngày sau đó, mời Rodríguez đi ăn tối và khiến cô hạnh phúc. Công việc của Rodríguez cũng không thể tiếp tục bình thường khi những người hâm mộ khi biết bạn trai cô là ai và nhanh chóng kéo đến cửa hàng.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ yêu cô ấy say đắm đến thế. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy cô ấy chính là một nửa dành cho mình", Ronaldo nói về khoảng thời gian đó.

Rodríguez đồng hành cùng Ronaldo suốt 10 năm qua. Ảnh: georginagio/Instagram.

Giới truyền thông bắt đầu coi trọng mối quan hệ của Ronaldo và Rodríguez khi họ tuyên bố họ sắp có con, chỉ vài tuần sau khi cặp song sinh (được mang thai hộ) chào đời. Bé gái sinh vào tháng 11/2017, được đặt tên là Alana Martina.

Rodríguez nhanh chóng trở thành một ngôi sao theo cách riêng của mình, thu hút lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram (hiện đạt 76 triệu follow) và nhiều hợp đồng quảng cáo thương hiệu.

Gia đình cũng theo sát sự nghiệp bóng đá của Ronaldo trên khắp thế giới, từ Madrid đến Turin rồi tới Manchester. Khi ở Italy vào năm 2022, Rodríguez khẳng định vị thế của mình bằng cách tham gia đóng phim tài liệu trên Netflix về cuộc đời mình, có tên là "I am Georgina".

Trong đó, Rodríguez được miêu tả đang sống cuộc sống xa hoa, được Ronaldo đưa đón bằng máy bay riêng đến thử váy tại xưởng thiết kế Jean Paul Gaultier ở Paris, ghé thăm du thuyền của họ ở Monaco, hoặc đơn giản là lái xe quanh Turin trên dàn xe sang trọng trong gara - Bugatti, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, McLaren đều xuất hiện.

Nàng WAG cũng được ghi lại cảnh chăm sóc cả 4 đứa con của Ronaldo, và trong phim tài liệu, cô nói về các con của anh như thể chúng là con ruột của mình. "Chúng tôi giống như bất kỳ gia đình nào khác. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, Cris đi tập luyện. Nếu tôi phải chăm sóc nhà cửa, tôi sẽ làm điều đó, và cả các con tôi nữa".

Trong một số cảnh quay, Rodríguez đang mang thai lần nữa và ngay sau lần siêu âm 12 tuần vào năm 2022, cặp đôi thông báo họ đang mong chờ sinh đôi. Đáng tiếc, chỉ có một trong hai con là bé gái tên Bella Esmerelda sống sót sau khi sinh. Con trai Ángel đã qua đời, để lại nỗi đau lớn cho cả gia đình.

Ronaldo có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ảnh: georginagio/Instagram.

Hiện tại, gia đình Ronaldo sống ở Riyadh, nơi anh thi đấu cho đội Al Nassr của Ả Rập Xê Út, nhưng họ dành phần lớn thời gian tại khu bất động sản rộng lớn của mình ở Mallorca.

Cristiano Ronaldo Jr. đang nối nghiệp cha trên sân bóng, People đưa tin. Vào tháng 5/2025, Ronaldo chia sẻ con trai cả đã được triệu tập vào đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha để tham gia một giải đấu ở Croatia và viết trên Instagram của mình: "Tự hào về con trai".

Ronaldo, người đã cầu hôn bạn gái vào năm ngoái trước mặt các con, cũng từng bày tỏ mong muốn tổ chức đám cưới sau World Cup 2026. Mặc dù anh chưa bao giờ nói rõ địa điểm, nhưng rất có khả năng cặp đôi sẽ chọn Madeira, nơi họ sở hữu một ngôi nhà.