Cán bộ công an xã bị thương khi truy đuổi nhóm nghi trộm chó

Trong lúc tuần tra, lực lượng Công an xã An Thạnh (TP. Cần Thơ) phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy, mang theo bao vải chứa chó có dấu hiệu nghi vấn.

Sáng 9/8, Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi, cán bộ Công an xã An Thạnh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tội phạm.

Theo đó, khoảng 1h ngày 8/8, Tổ tuần tra Công an xã An Thạnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Võ Trọng Hiếu - Phó Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng, chia thành 3 nhóm tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn.

Khi đến khu vực ấp Phước Hòa A, tổ tuần tra phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe môtô, có biểu hiện nghi vấn và mang theo một bao vải chứa chó.

Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ thăm, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACT.

Lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà ném lại bao vải, đồng thời sử dụng công cụ tự chế tấn công lực lượng, làm Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương ở vùng ngực phải.

Sau đó, nhóm người này tăng ga bỏ chạy theo hướng cầu Đại Ngãi 2. Thượng úy Lợi được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, điều trị.

Ngay sau vụ việc, Công an xã An Thạnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ một bao vải bên trong có 3 con chó đã chết. Công an xã đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định.

Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Thượng úy Trần Ngọc Lợi được chăm sóc, điều trị.