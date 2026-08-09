Đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây tội phạm núp bóng mua bán nợ

Núp bóng mua bán nợ để đòi tiền, “lo chạy án” bằng hàng tỷ đồng, cho vay lãi nặng, 56 bị can bị đề nghị truy tố.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đưa hối lộ”.

Ảnh minh họa một vụ án.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã ký các hợp đồng “mua bán nợ” với chủ nợ. Tuy nhiên, một số hợp đồng bị xác định thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Sau khi tiếp nhận các khoản nợ, Lê Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai, và Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty Nhất Tín, đã tổ chức, phân công nhân viên đến gặp người mắc nợ để đòi tiền. Những người này bị cáo buộc sử dụng nhiều cách thức gây áp lực, khiến người mắc nợ hoang mang, lo sợ, nhằm buộc họ phải trả tiền.

Đáng chú ý, Nguyễn Trung Đức (SN 1979, ngụ TPHCM) bị xác định giữ vai trò kết nối, môi giới giữa chủ nợ và các công ty mua bán nợ. Đức giới thiệu chủ nợ ký các hợp đồng mua bán nợ, đồng thời thành lập nhóm riêng, phân công thành viên hỗ trợ việc đòi nợ.

Nguyễn Trung Đức được xác định kết nối, môi giới các khoản nợ cho hai công ty. Đức còn lập nhóm riêng để hỗ trợ hoạt động đòi nợ. Trong khi đó, Lê Tuấn Phong và Hồ Minh Đạt bị xác định tổ chức, phân công nhân viên thực hiện việc đòi tiền.

Theo cơ quan điều tra, với khoản nợ 1,775 tỷ đồng của bà Lê Thị Loan, Đức giới thiệu cho Lê Tuấn Phong ký hợp đồng “mua bán nợ”. Sau đó, Phong cùng nhân viên nhiều lần tìm đến nhà người mắc nợ, mặc đồng phục công ty, quay phim và gây sức ép đòi tiền.

Đối với khoản nợ 70 tỷ đồng của bà Trương Thị Bé Ba, Đức giới thiệu vụ việc cho Hồ Minh Đạt. Sau khi tiếp nhận, Đạt chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến nhà, cửa hàng của người mắc nợ để gây áp lực.

Trong vụ án, Đức bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền gần 72 tỷ đồng ; Lê Tuấn Phong liên quan 5,7 tỷ đồng , còn Hồ Minh Đạt liên quan 70 tỷ đồng . Cơ quan điều tra xác định có 53 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lo "chạy án” 2,7 tỷ đồng , lời hứa biến thành cú lừa

Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, ngụ TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo buộc, Lữ lợi dụng sự tin tưởng của Bùi Thị Hà (SN 1976, quê Thanh Hóa) và Trần Anh Nghĩa (SN 1991, quê Đồng Tháp), đưa ra thông tin gian dối rằng có thể tìm người có thẩm quyền để “lo lót”, giúp người thân, người quen của họ được giảm án hoặc hưởng án treo.

Đầu năm 2025, Hà nhờ Lữ tìm người “lo” cho một số nhân viên của mình đang bị xét xử. Lữ đưa ra thông tin có thể móc nối với người có thẩm quyền và yêu cầu Hà đưa tiền.

Tin lời, Hà nhiều lần chuyển cho Lữ tổng cộng 2,5 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Lữ không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Trần Anh Nghĩa, Lữ cũng nhận 200 triệu đồng với lời hứa tìm người có thẩm quyền can thiệp, giúp Trần Phúc Tấn được giảm án. Tuy nhiên, Lữ không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt số tiền này.

Tổng số tiền Lữ bị xác định chiếm đoạt của Hà và Nghĩa là 2,7 tỷ đồng .

Đưa tiền tỷ nhờ “lo án”, rồi quay sang ép trả tiền

Liên quan hành vi đưa tiền cho Lữ, Bùi Thị Hà và Trần Anh Nghĩa bị xác định phạm tội “Đưa hối lộ”. Trong đó, Hà đưa 2,5 tỷ đồng , còn Nghĩa đưa 200 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định cả hai tin rằng số tiền được sử dụng để nhờ người có thẩm quyền can thiệp vào các vụ án đang được giải quyết.

Đáng chú ý, Trần Anh Nghĩa là bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh, gồm “Đưa hối lộ” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau khi Lữ không thực hiện lời hứa, Nghĩa cùng Trương Công Định (SN 1996) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, cùng ngụ TPHCM) gây áp lực, yêu cầu Lữ trả lại tiền.

Do không có khả năng thanh toán, Lữ phải giao chiếc Kia Carnival biển số 47A-700.07 cho Định quản lý.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nghĩa cùng những người liên quan có dấu hiệu của tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cho vay lãi tới 634,7%/năm

Trong vụ án, Lê Thị Thanh Hương (SN 1982, ngụ TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ảnh minh họa.

Theo kết luận điều tra, Hương nhiều lần cho người khác vay tiền với lãi suất từ 135,18% đến 634,7%/năm. Số tiền Hương phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 500 triệu đồng, đồng thời thu lợi bất chính hơn 317,838 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Hương tham gia vụ việc với tư cách chủ nợ. Từ hoạt động cho vay và thu hồi khoản tiền đã cho vay, hành vi của Hương bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.