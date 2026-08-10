Cuộc sống hiện tại của Lê Lộc và Tuấn Dũng

Lê Lộc sinh con vào tháng 5. Thời gian qua, vợ chồng cô dành nhiều thời gian chăm sóc em bé đồng thời học thêm kiến thức nuôi dạy trẻ.

Mới đây, Lê Lộc đăng ảnh bên con đầu lòng kèm chú thích: “Con gái của mẹ nhưng lại giống ba”. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý. Con gái Lê Giang sinh con vào tháng 5. Em bé được đặt tên ở nhà là Com Lê. Kể từ đó, cô gác các lịch trình công việc để tập trung chăm sóc sức khỏe và dành thời gian cho con.

Thời gian qua, cô thỉnh thoảng đăng ảnh của con. Em bé được nhận xét có nhiều nét giống ba Tuấn Dũng nhưng nụ cười tương đồng với mẹ. Theo Lê Lộc, gia đình 2 bên đều quan tâm, chăm sóc mẹ con cô. Ông bà 2 bên cũng rất thân thiết, thường xuyên gặp gỡ, nấu ăn hoặc cùng nhau đi chơi.

Diễn viên Lê Lộc bên gia đình. Ảnh: FBNV.

Cách đây không lâu, cô chia sẻ ảnh chụp Lê Giang cùng mẹ chồng cô đi siêu thị. Kèm theo hình ảnh, Lê Lộc viết: “Bà nội nấu cho bà ngoại ăn. Nay bà ngoại dắt bà nội đi chơi nè. Dung dăng dung dẻ vậy hoài nhé nội, ngoại ơi. Mai mốt Com Lê lớn, thấy được những hình ảnh này sẽ vui lắm đó”.

Trong khi đó, ông xã cô là Tuấn Dũng cũng chăm chỉ học thêm các kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh. Nhờ đó, nữ diễn viên an tâm hơn trong quá trình chăm con.

Lê Lộc sinh năm 1995, là con gái của nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Nữ diễn viên có khoảng 5 năm gắn bó với Tuấn Dũng. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Từ khi yêu nhau rồi kết hôn, cặp đôi thường xuyên đồng hành tại các sự kiện giải trí và cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân.

Lê Lộc từng chia sẻ cô trân trọng sự hiền lành, tử tế của Tuấn Dũng cũng như cách anh đối xử chân thành với những người xung quanh.

Đến tháng 3, nữ diễn viên xác nhận mang thai con đầu lòng. Thời điểm đó, trên trang cá nhân, cô hạnh phúc thông báo 2 người chuẩn bị đón con sau nhiều năm gắn bó.

Tuấn Dũng sinh năm 1992, được biết đến qua chương trình Cười xuyên Việt. Anh và Lê Lộc là bạn bè nhiều năm trước khi tiến tới mối quan hệ tình cảm. Tại chương trình Người ấy là ai, Tuấn Dũng từng tham gia để tỏ tình với Lê Lộc nhưng bị cô từ chối. Sau chương trình, cả hai trở nên thân thiết hơn và sau đó chính thức hẹn hò.