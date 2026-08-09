Đã có trường lấy điểm chuẩn 30/30

Loạt trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2026. Một trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 30 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Điểm chuẩn các trường đại học trên cả nước cụ thể như sau:

STT Tên trường Điểm chuẩn 25 Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19,5-27,55 điểm 24 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 24,2-25,17 điểm 23 Trường Đại học Ngoại thương 25-29,7 điểm 22 Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Điểm thi tốt nghiệp: 16-24,41 điểm

- Điểm học bạ: 19-27,41 điểm 21 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20 điểm

- Điểm học bạ: 18-20 điểm

- Điểm ĐGNL: 600-650 điểm

- Điểm V-SAT: 225-250 điểm 20 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Trụ sở chính Hà Nội: 19,35-28 điểm

- Phân hiệu TP.HCM: 16-21,87 điểm 19 Học viện Chính sách và Phát triển - Cơ sở chính: 19-23,93 điểm

- Phân hiệu Bắc Ninh: 17 điểm

- Phân hiệu Đà Nẵng: 17 điểm 18 Trường Đại học Hoa Lư 16-25,88 điểm 17 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20 điểm

- Điểm học bạ: 18 điểm

- Điểm ĐGNL: 600-720 điểm 16 Trường Đại học Nha Trang - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 20-27,66 điểm

- Điểm HSA: 77,22-92,78 điểm

- Điểm V-ACT: 654,37-824,96 điểm 15 Trường Đại học Thương mại 21,5-26,5 điểm 14 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 22-26,35 điểm 13 Trường Đại học Nguyễn Trãi - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 điểm

- Điểm học bạ: 18 điểm 12 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-22 điểm

- Điểm học bạ: 18-23 điểm

- V-SAT: 225-285 điểm

- Điểm ĐGNL: 600-750 điểm 11 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 16,5-18 điểm

- Điểm học bạ: 19-20 điểm 10 Đại học Bách khoa Hà Nội 20,06-29,54 điểm. Xem thêm tại đây. 9 Trường Đại học CMC - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 22,7-26,9/40 điểm

- Điểm học bạ: 25,98-29,72/40 điểm

- Điểm ĐGNL: 30,17-43,11/80 điểm 8 Học viện Phụ nữ Việt Nam 17,35-26,1 điểm 7 Trường Đại học Đại Nam - Điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-22,5

- Điểm chuẩn học bạ: 18-23

- Điểm ĐGNL (HSA): 60-80 điểm 6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) Điểm xét tuyển tổng hợp: - Thang điểm 100: 76-100 điểm

- Thang điểm 30: 22,8-30 điểm 5 Đại học Kinh tế Quốc dân 23,48-28,84 điểm 4 Học viện Ngân hàng 20,2-26,61 điểm 3 Học viện Hậu cần 25,65-26,98 điểm 2 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 55,76-85,8/100 điểm 1 Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20-21,25 điểm

Chiều 9/8, trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm trúng tuyển năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Trí tuệ nhân tạo là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 100 điểm, tính theo thang điểm xét tuyển tổng hợp 100. Mức này tương đương 30 điểm nếu quy đổi về thang điểm 30.

Xếp sau là Khoa học dữ liệu với 91,70 điểm, Thiết kế vi mạch 90,50điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn của trường năm nay dao động 76-100 điểm, tương đương 22,8-30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo điểm chuẩn đợt 1 năm 2026 dao động từ 20-21,25 điểm.

Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Nhật Bản học với 21 điểm, Khoa học và Kỹ thuật máy tính 20,75 điểm, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản 20,5 điểm, Điều khiển thông minh và Tự động hóa 20,25 điểm.

Bốn ngành lấy điểm chuẩn 20 là Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trước đó, vào sáng 9/8, Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Trong số các ngành đào tạo, Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm.

Ba ngành khác có mức điểm trên 26 gồm Kiểm toán, Tài chính, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Ở chiều ngược lại, điểm chuẩn thấp nhất thuộc về 4 chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng quốc tế. Các chương trình còn lại có mức điểm tương đối đồng đều, chủ yếu dao động trong khoảng 24-26 điểm.

Năm 2026, Học viện Ngân hàng tuyển 4.690 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

So với năm ngoái, điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm nay nhìn chung tăng khoảng 1-1,5 điểm. Nguyên nhân là lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng mạnh. Học viện ghi nhận gần 54.000 thí sinh đăng ký, với khoảng 124.500 nguyện vọng, tăng 50% so với năm 2025.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2026. Ảnh: BAV.

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn vào 88 chương trình đào tạo, dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. Trong đó, ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Thương mại điện tử với 28,62 điểm.

Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026, với mức cao nhất 85,8 điểm thuộc ngành Kỹ thuật bán dẫn, chương trình tiêu chuẩn. Đây là trường kỹ thuật đầu tiên công bố điểm chuẩn năm nay.

Xếp sau Kỹ thuật bán dẫn là Thiết kế vi mạch với 85,51 điểm và Khoa học máy tính với 85,45 điểm. Đây cũng là hai ngành còn lại có điểm chuẩn trên 85.

Nhiều ngành khác tiếp tục ghi nhận mức điểm chuẩn cao, như Kỹ thuật máy tính (84,98 điểm), Khoa học dữ liệu (84,97 điểm) và nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch (84,29 điểm).

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường theo bảng sau:

Cùng ngày, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 16,5-18 điểm. Với phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ), điểm chuẩn nằm trong khoảng 19-20 điểm.

So với năm 2025, điểm chuẩn của trường năm nay không biến động đáng kể. Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 16-18 điểm, trong khi phương thức xét học bạ lấy 19-20 điểm.

Nhà trường lưu ý thí sinh đã trúng tuyển nhưng có nguyện vọng chuyển ngành có thể thực hiện đổi ngành và xét tuyển lại trên hệ thống của trường. Sau khi có kết quả xét tuyển mới, thí sinh sẽ nhập học theo ngành trúng tuyển mới.

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Ảnh: DAU.

Học viện Hậu cần là trường đầu tiên công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông báo của nhà trường, thí sinh nam miền Bắc có điểm trúng tuyển 26,98 điểm, 67 thí sinh trúng tuyển trên 69 chỉ tiêu. Hai chỉ tiêu còn lại dành cho thí sinh đạt 26,97 điểm với môn Toán đạt 10 điểm.

Tại miền Nam, điểm trúng tuyển của thí sinh nam là 25,65 điểm, 45 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 45 chỉ tiêu do nhà trường đề ra.

Ngoài phương thức xét kết quả thi, Học viện Hậu cần có 2 thí sinh trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển. Trong đó, một thí sinh đoạt giải Khuyến khích cấp quốc gia môn Vật lý và một thí sinh đoạt giải Khuyến khích cấp quốc gia môn Toán.