Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn từ 20,06-29,54. Ảnh: HUST.

Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo, dao động 20,06-29,54 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay, tiếp đến là chương trình Khoa học máy tính (IT1) với 29,27 điểm.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình lấy điểm chuẩn trên 28 như Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) với 28,98 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nan lấy 28,64 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông lấy 28,57 điểm; Kỹ thuật Cơ điện tử với 28,47 điểm.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm chuẩn dao động 45,07-82,12/100 điểm. Chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất.

GS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Cùng ngày, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 với mức cao nhất 85,8 điểm ở ngành Kỹ thuật bán dẫn, chương trình tiêu chuẩn. Đây cũng là trường kỹ thuật đầu tiên công bố điểm chuẩn năm nay.

Ngoài Kỹ thuật bán dẫn, hai ngành khác có điểm chuẩn trên 85 là Thiết kế vi mạch (85,51 điểm) và Khoa học máy tính (85,45 điểm).

Một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn cao như Kỹ thuật máy tính (84,98 điểm), Khoa học dữ liệu (84,97 điểm) và nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch (84,29 điểm).

Điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: HCMUT.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp được tính trên thang 100, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm học lực được tính theo công thức riêng đối với 8 đối tượng xét tuyển.

Điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên, tối đa 9,17 điểm. Trong khi đó, điểm cộng dành cho các thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao và nghệ thuật, với mức tối đa 10 điểm.

Từ ngày 11/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng MyBK của trường. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và hoàn tất thông tin nhập học trực tuyến trên cổng MyBK trước 17h ngày 21/8.

Về thủ tục nhập học trực tiếp, trường tổ chức nhập học tập trung tại Hội quán BKA trong hai ngày 16-17/8. Từ ngày 18 đến 21/8, tân sinh viên nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Công tác sinh viên, phòng 101, tòa nhà A5, cơ sở 1.

Nhà trường cho biết các hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục và quy trình nhập học sẽ tiếp tục được thông báo đến thí sinh và phụ huynh.