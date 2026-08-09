Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm 2026

Học viện Hậu cần vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 theo phương thức xét điểm thi. Đây là trường đầu tiên thông báo điểm chuẩn năm nay.

Học viện Hậu cần đã công bố điểm chuẩn vào sáng 9/8. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo thông báo của Hội đồng Tuyển sinh Học viện Hậu cần, với thí sinh nam khu vực miền Bắc, điểm trúng tuyển là 26,98 điểm. Tổng cộng, 67 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 69 chỉ tiêu. Hai chỉ tiêu còn lại thuộc về thí sinh đạt 26,97 điểm, trong đó môn Toán đạt 10 điểm.

Đối với thí sinh nam khu vực miền Nam, điểm trúng tuyển là 25,65 điểm. Tổng cộng, 45 thí sinh trúng tuyển, trường tuyển đủ 45 chỉ tiêu.

Bên cạnh phương thức xét điểm thi, Học viện Hậu cần cũng công bố hai thí sinh trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển. Hai thí sinh này đều đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia, gồm một giải ở môn Vật lý và một giải ở môn Toán.

Học viện Hậu cần lưu ý tất cả thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả thí sinh được ưu tiên xét tuyển, bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8.

Theo kế hoạch, thời gian nhập học dự kiến tại Học viện Hậu cần từ 7h đến 16h ngày 3/9. Địa điểm nhập học là Khu vực 2, Học viện Hậu cần, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội.

Học viện Hậu cần cho biết giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi đến thí sinh thông qua Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố. Thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn trong giấy báo trúng tuyển và nhập học.