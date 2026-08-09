Điểm chuẩn các trường Kinh tế tại TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Kinh tế - Luật cùng nhiều trường đào tạo kinh tế trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2026.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH.

Chiều 9/8, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố điểm trúng tuyển khóa 52 đại học chính quy năm 2026.

Tại cơ sở TP.HCM, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tích hợp dao động 70-97 điểm trên thang 100. Tại cơ sở UEH Mekong - Vĩnh Long, điểm chuẩn dao động 60-67 điểm theo cùng phương thức và thang điểm.

Năm nay, UEH tuyển 8.890 chỉ tiêu, trong đó 8.240 chỉ tiêu dành cho 82 chương trình đào tạo tại TP.HCM. Đây là năm đầu UEH triển khai phương thức xét tuyển tích hợp trên thang điểm 100. Nhà trường quy đổi kết quả các kỳ thi về cùng thang điểm, bảo đảm nguyên tắc tương đương giữa các kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ 14h ngày 10/8 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8. Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của UEH từ 9h ngày 14/8 đến 17h ngày 21/8.

Trước đó, trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn tại 3 cơ sở. Theo đó, tại trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25-29,7 điểm, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại cao nhất.

Tiếp theo là chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh với 29,5 điểm.

Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66/40 điểm, môn Toán nhân hệ số 2.

Tại phân hiệu TP.HCM, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8-28,5 điểm.

Cơ sở Quảng Ninh giữ ổn định điểm chuẩn với 23 điểm, áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Trường Đại học Kinh tế - Luật, (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết điểm chuẩn đợt một năm 2026 dao động 65,01-90,01 điểm theo thang 100. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế, lấy mức cao nhất với 90,01 điểm.

Toàn trường có 6 ngành/chuyên ngành từ 85 điểm trở lên, 19/38 ngành, chuyên ngành lấy từ 80 điểm. Chỉ 5 chuyên ngành có điểm chuẩn trong khoảng 65-70 điểm.

Năm nay, UEL tuyển sinh 38 ngành/chuyên ngành thuộc 4 lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý và Luật, trong đó có 3 chuyên ngành lần đầu tuyển sinh gồm Kinh tế số, Kế toán và phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Luật. Ảnh: UEL.

Đây cũng là năm đầu UEL xét tuyển theo phương thức tổng hợp trên thang 100, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Với thí sinh có đầy đủ các thành phần điểm học lực, kết quả đánh giá năng lực chiếm 55%, điểm thi tốt nghiệp THPT 35% và học bạ 10%.

Nhà trường nhận được 38.828 nguyện vọng từ 20.518 thí sinh, trong đó 6.024 thí sinh chọn trường ở nguyện vọng 1. Ngành có mức độ cạnh tranh cao nhất là Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế, với hơn 33 nguyện vọng cho mỗi chỉ tiêu.

Chất lượng thí sinh đăng ký vào trường tiếp tục tăng. Gần 90% thí sinh có học lực tốt (giỏi) ở bậc THPT, điểm trung bình lớp 12 đạt 8,64. Thí sinh trúng tuyển có điểm trung bình 3 môn thi tốt nghiệp THPT 25,23 điểm, tương đương hơn 8,4 điểm mỗi môn.

Xét theo lĩnh vực, nhóm Kinh doanh và Quản lý có điểm chuẩn bình quân cao nhất với 79,91 điểm, tiếp đến là Kinh tế 77,76 điểm và Luật 73,53 điểm.

Trường Đại học Kinh tế, (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Kinh tế quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 25,17 điểm.

Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn từ 24,2 đến 24,54 điểm. Cụ thể, Kế toán lấy 24,54 điểm; Kinh tế 24,44 điểm; Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng cùng lấy 24,4 điểm; Kinh tế phát triển lấy 24,2 điểm.

Nhà trường cho biết điểm trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30, áp dụng đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA theo quy định của nhà trường.

Từ 19h ngày 9/8, thí sinh có thể tra cứu thông tin trúng tuyển trên cổng thông tin trực tuyến của trường tại địa chỉ https://nhaphoc.ueb.edu.vn/.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế. Ảnh: UEB.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 đối với 38 ngành chương trình song ngữ và 4 ngành chương trình Tài năng.

Theo đó, với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn là 15 điểm, riêng nhóm ngành Luật lấy 20 điểm. Phương thức xét học bạ có điểm chuẩn 18 điểm, riêng nhóm ngành Luật là 20 điểm.

Với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn là 600 điểm, riêng nhóm ngành Luật lấy 650 điểm. Đối với phương thức xét kết quả thi V-SAT, mức điểm chuẩn lần lượt là 225 điểm và 250 điểm đối với nhóm ngành Luật.

Nhà trường lưu ý thí sinh xét tuyển nhóm ngành Luật bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT phải đáp ứng thêm điều kiện về ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau khi công bố điểm chuẩn, nhà trường thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với thí sinh đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp THPT (tổng điểm 3 môn). Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Ảnh: UEF.

Trưa 9/8, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn vào 88 chương trình đào tạo, dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm.

Trong đó, ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Thương mại điện tử với 28,62 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 9.000 chỉ tiêu cho 88 mã tuyển sinh, tăng 15 mã so với năm trước. Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp và xét tuyển kết hợp.

Trong đó, xét tuyển kết hợp là chủ đạo, được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 là những thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên.

Nhóm 2 dành cho thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tối thiểu 85/150 HSA, 700/1.200 APT hoặc 60/100 TSA. Các em có thể dùng điểm thi độc lập, hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên.

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp môn Toán và một môn khác. Điều kiện về chứng chỉ tương tự nhóm 2.

Học phí hệ tiêu chuẩn của trường ở mức 20-28 triệu đồng; chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) là 41-68 triệu đồng.

Trong khi đó, trường Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn dao động 21,5-26,5 điểm, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng vẫn dẫn đầu. Một số ngành lấy từ 25 điểm là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình IPOP), Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung Quốc (cả chương trình chuẩn và IPOP).

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 điểm, tại các ngành Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế), Quản trị kinh doanh (IPOP), Quản trị khách sạn, Tài chính - Ngân hàng... So với năm ngoái, điểm chuẩn giảm ở hầu hết ngành, phổ biến trong khoảng 1-2 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm.

Ba ngành khác có mức điểm chuẩn trên 26 gồm Kiểm toán, Tài chính và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Các chương trình còn lại chủ yếu có điểm chuẩn trong khoảng 24-26 điểm.

Trong khi đó, 4 chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng quốc tế lại có điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Ngân hàng trong năm nay.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng. Ảnh: BAV.

So với năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2026 nhìn chung tăng khoảng 1-1,5 điểm. Mức tăng diễn ra trong bối cảnh số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng mạnh với gần 54.000 thí sinh đăng ký, khoảng 124.500 nguyện vọng, tăng 50% so với năm trước.

Năm 2026, Học viện Ngân hàng tuyển 4.690 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.