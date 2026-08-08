FIFA tính bán gộp bản quyền 2 kỳ World Cup, giữ quãng nghỉ tiếp nước

Sau doanh thu kỷ lục từ World Cup 2026, FIFA cân nhắc gộp bản quyền 2 kỳ World Cup tiếp theo tại Mỹ, đồng thời duy trì quãng nghỉ uống nước, qua đó mở thêm thời lượng quảng cáo.

Hình ảnh khai mạc FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bloomberg ngày 7/8 đưa tin FIFA đang nghiên cứu phương án bán gộp bản quyền truyền thông tại Mỹ cho hai kỳ World Cup tiếp theo. Mục đích của kế hoạch là duy trì các khoảng nghỉ tiếp nước vốn gây nhiều tranh cãi nhưng giúp tăng thời lượng phát quảng cáo và tối ưu hóa doanh thu.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng xem xét khả năng gộp chung bản quyền phát sóng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thành một gói thay vì bán riêng lẻ như trước.

Các cuộc đàm phán hiện mới ở giai đoạn sơ khai. FIFA từ chối đưa ra bình luận.

Thông tin trên được tiết lộ sau khi FIFA World Cup 2026 đạt mức doanh thu kỷ lục. Giải đấu đã mang về hơn 15 tỷ USD nhờ mở rộng quy mô từ 32 lên 48 đội cùng mức giá vé tăng cao.

Đáng chú ý, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina cũng lập kỷ lục về lượng khán giả truyền hình tại Mỹ, với 62 triệu người xem trên các kênh của Fox Corp. (đơn vị nắm bản quyền tiếng Anh) và Telemundo cùng Peacock của Comcast Corp. (phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha).

World Cup 2026 cũng mang lại nguồn thu quảng cáo lớn cho Fox. Theo báo cáo công bố ngày 6/8, doanh thu quảng cáo của tập đoàn trong quý IV tăng 78%, lên 1,9 tỷ USD , “chủ yếu nhờ World Cup”.

Các quãng nghỉ uống nước được áp dụng tại giải năm nay, đã mang về khoảng 500 triệu USD doanh thu quảng cáo cho Fox, gần tương đương số tiền đài này bỏ ra mua bản quyền World Cup 2026, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, việc dừng trận đấu để phát quảng cáo cũng gây tranh cãi. Fox từng bị chỉ trích vì trở lại trận đấu muộn sau một số quãng nghỉ. Telemundo không phát quảng cáo trong những khoảng dừng này nhưng vẫn quan tâm bản quyền các kỳ World Cup tiếp theo.

World Cup 2030 dự kiến được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, còn World Cup 2034 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Hai giải đấu diễn ra vào những khung giờ kém thuận lợi hơn đối với khán giả Mỹ.

Động thái thương mại này diễn ra trong bối cảnh FIFA vừa trải qua biến động nội bộ. Chủ tịch Gianni Infantino phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội trước kế hoạch bán cổ phần trong một đơn vị thương mại mới để huy động 4 tỷ USD . Dù Infantino đã hủy bỏ kế hoạch này, ông đang chịu nhiều áp lực để giữ vững ghế chủ tịch.