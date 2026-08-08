Lời xin lỗi từ 4 cô gái thống trị Kpop

Kỷ niệm 10 năm ra mắt của BlackPink vướng nhiều tranh cãi vì khâu tổ chức từ YG. Cả 4 thành viên sau đó đồng loạt có động thái trấn an người hâm mộ.

Một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, BlackPink đã trở thành một trong những nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop, với độ nhận diện vượt xa thị trường Hàn Quốc. Vì vậy, cột mốc 10 năm vốn được người hâm mộ chờ đợi từ lâu và kỳ vọng sẽ được tổ chức tương xứng với vị thế của nhóm.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong những ngày cận kề lễ kỷ niệm lại tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Từ cách chuẩn bị của YG Entertainment đến khả năng tham gia của các thành viên, tất thảy khiến ngày vui của BlackPink phần nào bị phủ bóng bởi tranh cãi.

4 thành viên BlackPink xin lỗi

Giữa những phản ứng này, Jisoo là thành viên đầu tiên trực tiếp lên tiếng. Sáng 8/8, cô đăng bài trên Weverse, thừa nhận cảm thấy có lỗi khi ngày kỷ niệm 10 năm lại khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

“Ngày kỷ niệm lần này dường như là một ngày tôi mang rất nhiều cảm giác xin lỗi. Thấy nhiều BLINK (tên cộng đồng người hâm mộ BlackPink) buồn, lòng tôi cũng nặng trĩu”, Jisoo chia sẻ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chưa từng quên chính người hâm mộ đã góp phần giúp BlackPink có được vị trí hiện tại.

Trong khi đó, Jennie, Rosé và Lisa đều gửi thư tay nhân dịp kỷ niệm 10 năm của BlackPink. Cả ba cùng nhìn lại hành trình đã qua, cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành và bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó trong chặng đường phía trước.

Đáng chú ý, chiều 8/8, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa cùng xuất hiện trong buổi phát trực tiếp trên Weverse nhân kỷ niệm 10 năm. Ngay trước khi bắt đầu trò chuyện, Jisoo một lần nữa đề cập những tranh cãi những ngày qua, lần này với ba thành viên còn lại ở bên cạnh.

BlackPink xin lỗi người hâm mộ trong livestream kỷ niệm 10 năm. Ảnh: @blackpink.

“Bọn mình thực sự rất muốn được gặp thật nhiều BLINK, và cũng hiểu rằng kỷ niệm 10 năm có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nhưng có vẻ đã có một vài vấn đề trong quá trình trao đổi thông tin, và bọn mình thật lòng xin lỗi vì điều đó”, Jisoo chia sẻ.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Bọn mình chỉ mong hôm nay có thể là một ngày thật vui và hạnh phúc bên mọi người. Với những BLINK đã cảm thấy thất vọng, bọn mình muốn nói lời xin lỗi và cũng muốn nói rằng bọn mình yêu các bạn rất nhiều. Hy vọng mọi người có thể hiểu và đón nhận tấm lòng của bọn mình”.

Sau chia sẻ này, bốn thành viên cùng hướng về máy quay và làm động tác trái tim gửi tới người hâm mộ.

Chiều 8/8, cả bốn thành viên cũng dự kiến cùng tham gia sự kiện Meet & Greet tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, dành cho 40 người hâm mộ được lựa chọn trước.

Tranh cãi trước ngày kỷ niệm

Trước đó, ồn ào bắt đầu tăng mạnh ngày 6/8, thời điểm YG Entertainment thông báo BlackPink sẽ tổ chức sự kiện Meet & Greet vào chiều 8/8 tại Seoul. Tuy nhiên, thông báo xuất hiện chỉ hai ngày trước lễ kỷ niệm, không công bố cụ thể thời gian.

Đáng chú ý, YG ban đầu còn lưu ý chỉ những thành viên có lịch trình phù hợp mới tham gia. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng vì ngay cả khả năng các thành viên cùng xuất hiện trong ngày kỷ niệm 10 năm cũng chưa được bảo đảm. Thời gian đăng ký tham gia sự kiện cũng tương đối ngắn, trong khi quyền đăng ký dành cho người sở hữu membership trên Weverse.

Khâu tổ chức của YG khiến người hâm mộ không hài lòng. Ảnh: @blackpink.

Trước đó, nhiều người hâm mộ vốn đã bày tỏ sự không hài lòng vì các hoạt động kỷ niệm được công bố chủ yếu xoay quanh sản phẩm lưu niệm và dự án hợp tác.

Rosé từng trở thành tâm điểm của những suy đoán khi cô được bắt gặp ở Mỹ gần ngày kỷ niệm. Trước các ý kiến về khả năng nữ ca sĩ tham dự, The Black Label ngày 7/8 lên tiếng khẳng định Rosé đã từ lâu đặt lịch kỷ niệm BlackPink ở mức ưu tiên và chủ động giữ các khoảng thời gian cần thiết để tham gia.

Ngày 7/8, tranh cãi được đẩy lên cao khi Dispatch đăng bài nhấn mạnh lễ kỷ niệm 10 năm của BlackPink được chuẩn bị gấp gáp. Tờ báo chỉ ra rằng đến một ngày trước sự kiện, thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được hoàn tất.

Tuy nhiên, Dispatch cho rằng trách nhiệm không hoàn toàn nằm ở YG. Theo nguồn tin của tờ này, công ty đã đưa ra nhiều phương án tổ chức kỷ niệm từ trước nhưng quá trình trao đổi với các thành viên không thuận lợi, bởi một số không mấy mặn mà với lễ kỷ niệm này.

Dispatch tiết lộ một số thành viên không mấy mặn mà với lễ kỷ niệm 10 năm. Ảnh: SNS.

Chi tiết gây chú ý nhất là thông tin hai thành viên được cho là bất ngờ bày tỏ mong muốn tham dự, khiến hai người còn lại phải gấp rút điều chỉnh lịch trình để cả nhóm có thể hội ngộ.

Tuy nhiên, bất chấp loạt ồn ào, BlackPink vẫn hội ngộ đủ bốn thành viên trong ngày đánh dấu một thập kỷ hoạt động. Đây cũng là lần hiếm hoi BlackPink xuất hiện đầy đủ đội hình, trong bối cảnh bốn thành viên hiện tập trung phần lớn thời gian cho sự nghiệp riêng.