Thành Lộc sau khi rời sân khấu Thiên Đăng

Sau khi rời Thiên Đăng, Thành Lộc chuẩn bị ra mắt kịch đoàn mang tên mình. Nghệ sĩ cho biết dự án đang được hoàn thiện.

Ngày 8/8, thông tin về Kịch đoàn Thành Lộc được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến, đánh dấu bước đi mới của NSƯT Thành Lộc sau khi ông kết thúc hành trình tại sân khấu Thiên Đăng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ xác nhận đang cùng các cộng sự chuẩn bị cho sân khấu mới, song chưa công bố địa điểm biểu diễn hay đội ngũ nghệ sĩ tham gia. Nghệ sĩ cho biết sẽ cập nhật sớm thông tin đến với quý vị khán giả.

Thành Lộc chuẩn bị ra mắt kịch đoàn mang tên mình. Ảnh: @thanhloc.

Trang Facebook của nhạc kịch Tiên Nga thay đổi ảnh bìa thành logo Kịch đoàn Thành Lộc vào sáng 8/8. Cùng thời điểm, website mang tên Kịch đoàn Thành Lộc cũng xuất hiện, với phần giới thiệu: "Xin được gửi đến các bạn thông tin mới nhất về sân khấu mà nghệ sĩ Thành Lộc sẽ hoạt động cùng các cộng sự trong tương lai: Đoàn kịch Thành Lộc. Nơi Thành Lộc và những người bạn theo đuổi một sân khấu kịch nghệ phụng sự cái đẹp và con người. Mỗi câu chuyện đều bắt đầu từ một niềm tin vào nghệ thuật".

Trước đó, Công ty TNHH Sân khấu Thành Lộc được thành lập ngày 30/6, hoạt động chính trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Thời điểm này diễn ra trước khi Thành Lộc thông báo rời Sân khấu Thiên Đăng vào đầu tháng 7. Nghệ sĩ cho biết việc rời sân khấu này không đồng nghĩa với quyết định chia tay kịch nghệ.

Ít ngày sau, Sân khấu Thiên Đăng thông báo khép lại hoạt động từ ngày 2/8. Các suất diễn cuối nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, nhiều đêm nhanh chóng hết vé.

Thiên Đăng được thành lập năm 2023, vào thời điểm Thành Lộc vừa kết thúc hơn hai thập niên gắn bó với Sân khấu Idecaf. Tại đây, ông là một trong những gương mặt chủ chốt, tham gia diễn xuất, dàn dựng và định hướng nghệ thuật. Sân khấu từng quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hữu Châu, Kim Xuân, Mỹ Duyên, Phi Phụng, Phương Dung, Vân Trang...

Trong gần ba năm hoạt động, Thiên Đăng giới thiệu nhiều vở như Giáng Hương, Duyên thệ, 13 đức thầy - đức thầy 13, Những con ma nhà hát, Người đi ngược dòng hay Hạc Vỹ Lan. Thành Lộc cũng là gương mặt gắn liền với phần lớn hoạt động nghệ thuật của sân khấu trong giai đoạn này.

Thành Lộc từng gắn bó 26 năm với Idecaf trước khi chuyển sang Thiên Đăng. Ảnh: Huỳnh Duy.

Thành Lộc sinh năm 1961 tại TP.HCM, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Với hơn 40 năm làm nghề, ông là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam, hoạt động ở cả vai trò diễn viên và đạo diễn.

Dấu ấn lớn trong sự nghiệp Thành Lộc gắn với Sân khấu Idecaf, nơi ông hoạt động từ năm 1997 và duy trì hơn 26 năm trước khi rời đi vào năm 2023. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý qua nhiều vở như Cậu Đồng, Dạ cổ hoài lang, Ngôi nhà không có đàn ông và loạt kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa.

Ở vai trò đạo diễn, ông đứng sau các tác phẩm như Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Tiên Nga và nhiều lần được trao giải Mai Vàng ở cả hạng mục diễn xuất lẫn đạo diễn sân khấu.