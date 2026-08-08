Trấn Thành gặp chấn thương và cục diện ở Running Man

Dù gặp chấn thương, Trấn Thành vẫn lăn xả, vượt qua các thử thách ở Running Man Vietnam. Hai thành viên trong đội anh là Kim Dung và Quang Tuấn cũng cho thấy sự nỗ lực.

Mùa 4 của Running Man Vietnam, với sự góp mặt của dàn cast Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus và Quân A.P vẫn giữ được sức hút cùng độ bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tập 1 và 2 của chương trình lần lượt cán mốc hơn 11 triệu, 7,5 triệu lượt xem trên YouTube. Các thành viên đều góp mặt vào bảng xếp hạng tổng sắp những nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất trên MXH qua các tập phát sóng.

Tập mới nhất trình làng vào tối 7/8 tiếp tục thu hút về lượng người xem khi chạm mốc 202.000 người xem đồng thời (CCU) trên YouTube.

Bất lợi của Trấn Thành

Bên cạnh dàn cast chính, tập 2 và 3 của chương trình còn có sự hiện diện của dàn khách mời đông đảo gồm diễn viên Quốc Anh, Steven Nguyễn, Kim Dung, Đại Bảo và Tuấn Voi. Nếu hai cái tên đầu là các gương mặt quen thuộc với khán giả đại chúng vài năm qua, ba diễn viên phía sau khá xa lạ. Họ hoạt động trong lĩnh vực cascadeur, chuyên đóng thế ở nhiều dự án hành động của điện ảnh lẫn truyền hình Việt nhiều năm qua. Sự góp mặt của bộ ba Kim Dung, Đại Bảo và Tuấn Voi ở một show truyền hình thực tế do đó thu hút sự quan tâm của khán giả.

Từ đề nghị của Lê Nhân, Gia tộc R bước vào Lò đào tạo thủ lĩnh với mong muốn rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng cho dàn cast, từ đó 4 đội được lập ra: Đội 1 do Lan Ngọc làm đội trưởng với hai thành viên là Quốc Anh, Tuấn Voi; Đội hai do Liên Bỉnh Phát thủ lĩnh bên cạnh Anh Tú Atus, Đại Bảo; Đội ba gồm Steven Nguyễn, Quang Trung và Quân A.P; Đội 4 là Kim Dung, Trấn Thành và Quang Tuấn.

Các người chơi nỗ lực vượt qua nhiều thử thách.

Ở tập 3, đấu trường phao nổi là thử thách đầu tiên mà dàn cast lẫn khách mời phải trải qua. Ở trò chơi này, người chơi phải giữ được thăng bằng trên phao nổi, đòi hỏi sự khéo léo lẫn thể lực để hất mạnh đối thủ xuống nước.

Đội 4 do Kim Dung làm đội trưởng gặp bất lợi vì Trấn Thành - thành viên cốt cán nhất - gặp chấn thương, phải băng bó ở tay. Dù vậy, cả ba thành viên đều chơi lăn xả, nỗ lực.

Đặc biệt, ở lượt thi đấu cá nhân, “đả nữ” Kim Dung đối đầu với Đại Bảo. Nhận thấy sự bất lợi về thể hình của Kim Dung, Trấn Thành đã đứng ra thuyết phục Đại Bảo chấp 1 tay và lập tức lao ra sân đỡ đồng đội ngay khi kết thúc phần thi. Ở lượt sau đó, nam đạo diễn dù đang bị thương tay phải vẫn quyết định ra sân thay Kim Dung để đối đầu trực diện với Steven Nguyễn. Mặc sự khuyên ngăn từ các thành viên, màn khiêu khích đỉnh điểm từ Steven Nguyễn đã kích hoạt sức mạnh ở Trấn Thành, tạo nên một kết quả bất ngờ.

Ở thử thách đấu trường phao nổi, Quang Tuấn, Quốc Anh là các thành viên nổi bật. Màn đấu tay đôi giữa Quang Tuấn - Anh Tú Atus hay Quân A.P và Quốc Anh diễn ra khá gay cấn.

Ở nhiệm vụ thứ hai mang tên Hơi thở trí thức đòi hỏi các thành viên phải giải đáp các câu hỏi từ chương trình ở nhiều lĩnh vực. Sau đó, người trả lời đúng phải giữ micro và đọc kéo dài câu "Chạy ngay đi" để đồng đội chạy đi tìm đáp án. Ở những lượt đầu, Lan Ngọc, Quang Trung và Anh Tú Atus là những thành viên nhanh chóng giải đáp được câu đố.

Trong nhiều tình huống, dù người chơi giải được câu đó, song đồng đội của họ lại không thể tìm ra đáp án được dán ở các hàng ghế. Vì vậy, cơ hội được giành đến cho những đội kế tiếp. Cuộc chiến giành micro diễn ra, trong đó những người có lợi thế về thể lực như Liên Bỉnh Phát, Trấn Thành liên tục nắm lấy cơ hội.

Càng về sau, bộ ba Anh Tú Atus - Liên Bỉnh Phát - Đại Bảo càng tỏa sáng. Trong đó, Anh Tú Atus cho thấy sự nhạy bén, giữ được cột hơi lâu, Liên Bỉnh Phát và Đại Bảo nỗ lực đến phút cuối.

Kim Dung tỏa sáng ở cuộc chiến xé bảng tên

Thử thách xé bảng tên - “đặc sản” của Running Man Vietnam - được trông đợi hơn cả. Đáng chú ý, cuộc đấu này ở tập 3 diễn ra trên một sàn đấu. Quang Tuấn và Tuấn Voi mở bát quyết liệt. Các thành viên Lan Ngọc, Trấn Thành và Kim Dung sau đó lần lượt nhập cuộc để hỗ trợ đồng đội.

Trấn Thành dù chỉ chơi một tay vẫn lăn xả, gây sức ép lên các đối thủ.

Ngay sau đó, ê-kíp chương trình đột ngột thông báo thay đổi luật chơi gấp. Chính lúc này, Trấn Thành và Quang Tuấn đã tranh thủ tư vấn chiến thuật cho Kim Dung. Nhờ được "bắt bài" kịp thời, khi đối đầu trực tiếp với Tuấn Voi, Kim Dung đã nhanh trí dùng một tay xé, tay còn lại giữ bảng tên và chủ động nằm xuống đất bảo vệ bản thân khi rơi vào thế thất thế.

Trấn Thành đấu quyết liệt dù gặp chấn thương, Kim Dung tỏa sáng ở cuộc chiến xé bảng tên.

Quang Tuấn nổi bật nhất ở thử thách này. Tận dụng kinh nghiệm sau một mùa đồng hành cùng chương trình, nam diễn viên bất chấp vóc dáng cao lớn của Quốc Anh, chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

Bước vào vòng chung kết với đội Anh Tú Atus - Liên Bỉnh Phát - Đại Bảo, Quang Tuấn tiếp tục giữ vững phong độ.

Màn hỗn chiến giữa Liên Bỉnh Phát, Đại Bảo, Quang Tuấn, Kim Dung quyết liệt tới mức các thành viên phải hô "Cắt" dừng trận đấu khi phát hiện Liên Bỉnh Phát bị chấn thương, dẫn đến chảy máu.

Trận đấu kịch tính khi Kim Dung đối đầu Liên Bỉnh Phát. Thân thủ nhanh nhẹn khiến nữ cascadeur nhanh chóng xé bảng tên của đối thủ trong sự ngỡ ngàng của dàn thành viên còn lại. Ở màn tay đôi giữa Đại Bảo và Quang Tuấn, Kim Dung tiếp tục hỗ trợ đồng đội để giành chiến thắng.

Tập 3 khép lại, các khách mời lần lượt chia sẻ về cảm xúc khi góp mặt tại chương trình. Tuấn Voi xúc động nói: "Cảm ơn chương trình đã mời anh em chúng tôi, những người đã quay lưng trước ống kính suốt nhiều năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được bước ra trước ống kính Running Man".

Kim Dung cho biết cô hạnh phúc khi tham gia tại chương trình truyền hình thực tế. Nữ cascadeur nói đây là lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy gương mặt cô thay vì chỉ thấy lưng hay tay chân trên phim ảnh.

"Trước đây, những bộ phim tôi từng tham gia, đạo diễn chỉ lấy lưng, bàn tay. Tôi rất vinh dự khi tham gia chương trình và được thể hiện tính cách thật của mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều", Kim Dung nói.