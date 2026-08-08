Hiện tượng chỉ có một ở làng nhạc Việt

Ngày 31/7 mỗi năm, producer W/n lại phát hành sản phẩm âm nhạc mới và mọi ca khúc anh tung ra trong dịp này đều thống trị đường đua nhạc Việt.

MV SSD của W/n, kết hợp cùng 267, Nguyenn và Par SG vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành tổng của nền tảng YouTube. Sản phẩm này vượt qua một loạt sân khấu âm nhạc đình đám từ game show Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Còn ở đường đua âm nhạc thịnh hành, SSD hiện diện ở tốp 5 và còn tiếp tục cải thiện thứ hạng.

W/n là nhạc sĩ, nhà sản xuất quê Đà Nẵng. Từ nhiều năm trước, anh nổi lên thành hiện tượng nhạc Việt với "series" 3107, gồm những ca khúc ra mắt vào ngày 31/7 hàng năm. Sau đó, W/n thay đổi cộng sự, không còn lấy tên 3107 nhưng vẫn duy trì thói quen phát hành nhạc ở cột mốc đặc biệt.

Cái hay của W/n là khiến khán giả nhớ vào ngày 31/7, anh sẽ tung MV mới. Chuỗi sản phẩm của producer trẻ trong 5 năm qua không cần đầu tư quá nhiều và cách thức phát hành đậm chất nghệ sĩ indie. Từ sự ủng hộ của đông đảo khán giả của ngày 31/7, W/n làm nhạc đến đâu, thắng lợi đến đó.

W/n (bên trái) luôn giấu mặt và giọng hát nữ trong SSD.

Âm nhạc của W/n cho đến ca khúc SSD không có nhiều đột phá. Vẫn là chất nhạc ballad, sản xuất bản phối với âm thanh chủ đạo là piano, hơi hướm lofi để đưa người nghe chìm vào cảm xúc chậm rãi và không gian sâu lắng. W/n vẫn chọn giọng hát mộc mạc, hát theo bản năng thay vì có nền tảng kỹ thuật bài bản để thể hiện SSD.

Thương hiệu của W/n là chất nhạc mộc mạc, làm đúng một công thức để tạo sự gần gũi với khán giả. Từ thành công của W/n, loạt ca sĩ indie trên thị trường tìm đến con đường tương tự. Gần đây, nhạc Việt nổi lên Hngle cũng làm nhạc ballad, lofi, hay theo cách gọi dân dã của khán giả là "nhạc deep", "nhạc sâu lắng".

SSD hút 2 triệu view (lượt nghe/xem) sau 6 ngày phát hành trên nền tảng YouTube. Sản phẩm nhận về 67.000 lượt like, chỉ có 308 khán giả bấm vào dislike. MV SSD nhận về gần 4.000 bình luận. Tất cả đều là con số thực tế trên nền tảng và đây là lý do giúp W/n vượt lên nhiều tên tuổi lớn của thị trường.

Nhạc của W/n còn hot hơn Đen Vâu ở hiện tại. Một loạt sản phẩm đình đám từ Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai như Có gì đau mà cay, Let Me go, Nợ em cả bầu trời, Xa, Mất la bàn đã bị SSD vượt mặt. Những ngày tới, 3 bản hit đang thống trị "top trending" là Mưa vội phóng, Mộng duyên và Thế giới của anh có thể bị SSD vượt qua.

Điểm qua nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify, SSD sắp chạm mốc 500.000 lượt nghe. Ca khúc đã hiện diện vào loạt danh sách phát uy tín, có tiềm năng thay thế Tìm em (Hngle ft Bảo Anh) để thống trị cuộc đua nhạc số.

Từ Hngle đến W/n, những nghệ sĩ indie chưa có nhiều tên tuổi, thay nhau thống trị đường đua, tạo nên hiện tượng thú vị. Tìm em và SSD là 2 bản nhạc hiếm hoi lan tỏa tự nhiên và nâng tầm giá trị của nghệ sĩ indie Việt.

W/n đang có hơn một triệu người nghe hàng tháng trên Spotify. Bản hit lớn nhất sự nghiệp của producer này - id 072019 hút đến 60 triệu lượt nghe ở Spotify. W/n có thêm 3107 và 3107 3 chạm mốc 50 triệu stream ở nền tảng nghe nhạc trực tuyến số 1 thế giới.

Ở thị trường nhạc Việt, có những nghệ sĩ chỉ ẩn mình trong bóng tối. Họ không cần nổi tiếng, chỉ tập trung làm nhạc để kiếm tiền từ các nền tảng số. W/n chính là đại diện tiêu biểu của một thế hệ nghệ sĩ indie chỉ có một khát vọng là trở thành hiện tượng nhạc số.