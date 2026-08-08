Tài sản 65 triệu USD và mối tình đẹp hơn phim của cặp sao quyền lực

Từ lần bắt tay trên phim trường "Spider-Man: Homecoming" đến câu chuyện tình đẹp, sự nghiệp rực rỡ, Tom Holland và Zendaya trở thành cặp sao quyền lực Hollywood hiện nay.

Zendaya và Tom Holland có thể khép lại năm 2026 mỹ mãn bằng kỷ lục trở thành cặp đôi diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất trong cùng một năm.

Họ cùng nhau càn quét phòng vé toàn cầu nhờ hai bom tấn: The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và phần phim MCU tiếp theo Spider-Man: Brand New Day.

Không chỉ vậy, bộ đôi cũng có cái kết viên mãn bằng lễ cưới bí mật trị giá gần 700.000 USD diễn ra tại khách sạn Beaverbrook ở hạt Surrey, Anh, ngày 4/8, sau tròn một thập kỷ bên nhau.

Một thập kỷ gắn bó của cặp sao trước khi về chung một nhà. Ảnh: WireImage/Sony Pictures.

Chuyện tình đẹp hơn phim

Chuyện tình của Tom Holland và Zendaya bắt đầu vào năm 2016, khi cả hai cùng tham gia dự án Spider-Man: Homecoming. Khi đó, Tom đảm nhận vai Peter Parker còn Zendaya vào vai cô bạn học thông minh Michelle "MJ" Jones.

Dù vướng vô số đồn đoán từ năm 2017, phải đến mùa hè năm 2021, khi những hình ảnh nụ hôn ngọt ngào trong xe hơi tại Los Angeles bị rò rỉ, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ. Kể từ đó, Tom Holland và Zendaya luôn xuất hiện bên nhau đầy tinh tế, không phô trương nhưng luôn thể hiện sự gắn kết sâu sắc.

Tom Holland và Zendaya trở thành cặp sao quyền lực ở Hollywood. Ảnh: @tomholland.

"Mối quan hệ của chúng tôi là điều mà cả hai rất trân trọng và muốn giữ gìn, càng kín đáo, thiêng liêng càng tốt. Chúng tôi không nghĩ mình nợ ai điều cả, đó là chuyện riêng của chúng tôi và không liên quan gì đến sự nghiệp cả hai", Tom Holland chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên Hollywood Reporter vào năm 2023.

Cả hai ngầm thông báo đính hôn vào năm ngoái khi Zendaya đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út tay trái tại lễ trao giải Quả cầu Vàng. Dù vậy, ở thời điểm đó, cặp đôi quyền lực của Hollywood hoàn toàn giữ im lặng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cho đến giữa tháng 6, Tom Holland lần đầu xác nhận đã tổ chức lễ cưới với Zendaya. Chia sẻ về người bạn đời, Tom Holland không giấu nổi sự hạnh phúc. Nam diễn viên cho biết mối quan hệ của cả hai là "nền móng vững chắc" giúp anh vượt qua những áp lực khủng khiếp của làng giải trí.

"Ngành công nghiệp này luôn mang lại những áp lực lớn và thật tuyệt khi có một điểm tựa tình cảm vững vàng theo thời gian. Chúng tôi hỗ trợ nhau theo cách mà chỉ hai đứa mới làm được. Bởi chỉ có chúng tôi mới hiểu áp lực của cuộc sống này là gì. Đó là một đặc ân. Với tôi, tôi đã tìm thấy một nửa của đời mình. Cô ấy là người bạn thân nhất. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc, cảm thấy được bảo vệ và an toàn đến thế khi ở bên cô ấy", anh bày tỏ.

Zendaya đang phủ sóng toàn cầu. Ảnh: Shutterstock.

Đến ngày 4/8 (giờ địa phương), đôi uyên ương tiếp tục tổ chức tiệc cưới kín đáo tại khách sạn sang trọng Beaverbrook, với sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.

Khách sạn 5 sao Beaverbrook được mô tả là "dinh thự mang đậm phong cách Anh nằm hướng ra vùng đồi Surrey", cách nhà của cặp đôi tại Richmond chưa đầy 24 km. Dinh thự này từng thuộc sở hữu của "ông trùm báo chí" Lord Beaverbrook, nơi từng đón tiếp những nhân vật kiệt xuất như Thủ tướng Winston Churchill, nhà văn Rudyard Kipling và minh tinh Elizabeth Taylor.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng cặp đôi đã "tiến hành mọi cách để ngăn chặn thông tin và hình ảnh rò rỉ ra ngoài. Cả khách mời lẫn nhân viên đều không được phép mang theo điện thoại di động".

Theo The Guardian, tình yêu của hai ngôi sao trẻ không bộc phát mà được bồi đắp qua nhiều năm tháng đồng hành. Điều làm nên sự gắn kết bền chặt giữa Tom và Zendaya chính là việc cả hai cùng trưởng thành, nỗ lực dưới áp lực kinh khủng của ánh hào quang Hollywood. Họ chia sẻ chung góc nhìn về nghề nghiệp, biết cách bảo vệ không gian riêng tư và luôn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối trước truyền thông.

Khối tài sản 65 triệu USD

Không chỉ tạo nên hiệu ứng truyền thông bùng nổ, sự kết hợp giữa Tom Holland và Zendaya còn tạo ra một "đế chế tài chính" ấn tượng. Tờ The Times of India thống kê rằng tổng tài sản của cặp đôi hiện ghi nhận con số khoảng 65 triệu USD .

Zendaya nhỉnh hơn người bạn đời về mặt tài sản tích lũy cá nhân (ước tính khoảng 30 - 40 triệu USD ). Nữ diễn viên sinh năm 1996 hiện thuộc nhóm những ngôi sao đắt giá nhất màn ảnh. Với vai diễn Rue Bennett trong series Euphoria của HBO, cô nhận mức thù lao kỷ lục lên tới 1 triệu USD cho mỗi tập phim. Bên cạnh đó, thành công của các bom tấn điện ảnh như Dune hay Challengers giúp củng cố vị thế ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé của minh tinh.

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Zendaya còn là "biểu tượng thời trang" hàng đầu của giới trẻ. Cô nắm giữ các hợp đồng đại sứ toàn cầu giá trị đắt đỏ với những nhà mốt và thương hiệu xa xỉ bậc nhất như Louis Vuitton, Bulgari. Bất kỳ sự xuất hiện nào của cô trên thảm đỏ cũng tạo ra giá trị truyền thông (MIV) hàng chục triệu USD.

Cặp sao sở hữu khối tài sản lên tới khoảng 65 triệu USD . Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, Tom Holland sở hữu khối tài sản riêng rơi vào khoảng trên 25 triệu USD , theo dữ liệu từ WION News và Tempo English. Phần lớn thu nhập của tài tử sinh năm 1996 đến từ vai diễn Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Từ mức thù lao khiêm tốn vài trăm nghìn USD ở tập phim đầu tiên, thù lao của Tom đã tăng vọt lên mức hàng triệu USD cho mỗi lần khoác lên mình bộ trang phục siêu anh hùng trong Spider-Man: No Way Home hay các phần phim Avengers.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Tom Holland còn cho thấy tư duy kinh doanh nhạy bén khi ra mắt thương hiệu bia Bero. Thương hiệu này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, mở ra nguồn thu nhập thụ động bền vững cho nam diễn viên ngoài lĩnh vực phim ảnh.

Tương xứng với tiềm lực tài chính hùng hậu, Tom Holland và Zendaya sở hữu danh mục bất động sản rải rác từ Mỹ sang Anh. Tại Mỹ, bà xã của tài tử làm chủ một cơ ngơi rộng lớn trị giá 4,9 triệu USD ở Encino, Los Angeles, cùng một căn hộ cao cấp tọa lạc tại Brooklyn, New York. Trong khi đó, tại quê nhà Anh quốc, Tom Holland đã chi khoảng 3 triệu USD để mua và cải tạo căn biệt thự riêng ở Richmond, vùng ngoại ô yên bình thuộc phía tây nam London.

"Sự kết hợp giữa Tom Holland và Zendaya không đơn thuần là cuộc hôn nhân giải trí thông thường. Đó là sự giao thoa giữa hai thương hiệu cá nhân, có định hướng phát triển sự nghiệp sắc bén và tư duy tài chính vững vàng", tờ The Times of India nhận định.

Khác với nhiều ngôi sao Hollywood thích phô trương cuộc sống xa hoa với siêu xe hay những bữa tiệc tốn kém, Tom và Zendaya duy trì phong cách sống kín tiếng, ưu tiên đầu tư vào bất động sản và tích lũy dài hạn.

Theo The Times of India, thành công về mặt tài chính chỉ là một phần bề nổi trong câu chuyện của Tom Holland và Zendaya. Điều thực sự khiến công chúng ngưỡng mộ chính là cách họ đồng hành và làm chỗ dựa cho nhau. Sự nghiệp của cả hai không hề bị lu mờ bởi chuyện tình cảm; trái lại, họ liên tục cùng nhau thăng tiến và chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Từ hai diễn viên trẻ chập chững bước vào vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, Tom Holland và Zendaya giờ đây đã trở thành những ngôi sao độc lập và sở hữu vị thế khó lay chuyển tại Hollywood.