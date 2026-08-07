Lừa cho thuê nhà đã được ngân hàng bán đấu giá, một chủ tịch HĐQT công ty bị bắt

Mặc dù tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của Công ty Đông Dương, Nguyễn Lam Hạnh vẫn ký hợp đồng cho thuê hòng chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lam Hạnh (SN 1976, trú phường Phú Định, TP.HCM; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư quản lý Khách sạn Đông Dương, viết tắt Công ty Đông Dương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định: Ngày 25/11/2016, Công ty Đông Dương và Ngân hàng Agribank - chi nhánh Hùng Vương, TP.HCM, ký hợp đồng tín dụng với số tiền vay là 22,1 tỷ đồng . Tài sản công ty thế chấp là nhà đất tại số 15 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

Nguyễn Lam Hạnh bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: C.A.

Đến ngày 31/8/2023, do dư nợ khoản vay chuyển sang nợ xấu, Công ty Đông Dương bàn giao tài sản cho Ngân hàng Agribank để xử lý thu hồi nợ và được Ngân hàng Agribank tổ chức bán đấu giá thành công.

Mặc dù tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của Công ty Đông Dương, ngày 12/12/2025, Nguyễn Lam Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối về tình trạng pháp lý của tài sản nhà đất 15 Trần Hưng Đạo. Tin tưởng, N.T.H. (trú phường Hội An) đã ký hợp đồng thuê nhà và bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng .