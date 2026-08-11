Man City thờ ơ trước đề nghị của Barca

Theo Sky Sports News, Manchester City đã tạm dừng các cuộc đàm phán với Barcelona về Rodri bởi đề nghị trị giá 40 triệu bảng bị coi là quá thấp.

Thương vụ Rodri gặp khúc mắc về giá cả.

Manchester City hiện không xem xét các cuộc đàm phán với Barcelona về khả năng chuyển nhượng tiền vệ Rodri. Động thái này xuất hiện sau khi "The Citizens" bác bỏ đề nghị mở đầu trị giá khoảng 40 triệu bảng từ đại diện La Liga.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đánh giá con số 40 triệu bảng thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của tiền vệ 30 tuổi. Đương kim á quân Premier League đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng vượt quá 60 triệu bảng mới sẵn sàng tiếp tục thương thảo. Chênh lệch lớn về mức định giá khiến cách tiếp cận ban đầu của Barcelona hoàn toàn thất bại trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Rodri gia nhập Manchester City từ Atletico Madrid vào năm 2019 và nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Hiện tại, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự của "The Citizens".

Phía Barcelona đang cân nhắc việc gửi một đề nghị thứ hai nhằm thuyết phục Manchester City nhả người. Tuy nhiên ở thời điểm này, mọi liên lạc giữa hai câu lạc bộ về thương vụ trên đang rơi vào trạng thái đình trệ.

Cách Manchester City tri ân Bernardo Silva và John Stones Trận gặp Aston Villa tối 24/5 tại vòng 38 Premier League sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến hai cầu thủ này khoác áo Manchester City.