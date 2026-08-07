Một chi tiết giúp bác sĩ chẩn đoán bé 7 tháng mắc bệnh nguy hiểm

Cơn co giật toàn thân kéo dài ở bé gái 7 tháng tuổi khiến bác sĩ nghi ngờ bất thường. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định trẻ mắc viêm não Nhật Bản.

Theo thông tin từ các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đơn vị này vừa điều trị thành công viêm não do virus viêm não Nhật Bản (JEV) cho một bệnh nhi 7 tháng tuổi. Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật toàn thân kéo dài khoảng 20 phút. Trong quá trình được đưa đến bệnh viện, trẻ vẫn tiếp tục xuất hiện các cơn co giật.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng kiểm soát cơn co giật, đảm bảo hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến của trẻ.

Các bác sĩ cho biết ở nhiều trường hợp, trẻ sốt kèm co giật có thể chỉ là co giật do sốt. Tuy nhiên, với bệnh nhi mới 7 tháng tuổi, cơn co giật kéo dài cùng các biểu hiện lâm sàng bất thường khiến bác sĩ nghi ngờ đây không phải trường hợp co giật do sốt thông thường.

Để xác định căn nguyên, các bác sĩ tư vấn gia đình thực hiện chọc dịch não tủy. Tuy nhiên, do lo ngại về thủ thuật này, người nhà ban đầu chưa đồng ý.

Sau cơn co giật kéo dài tưởng chỉ do sốt, bé gái 7 tháng tuổi được xác định mắc viêm não Nhật Bản. Ảnh: BVCC.

Đến buổi giao ban sáng hôm sau, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, nhận định cơn co giật toàn thể kéo dài ở trẻ nhỏ không phù hợp với một trường hợp co giật do sốt đơn thuần.

Trực tiếp thăm khám lại, dù trẻ đã giảm sốt, ăn ngủ tương đối ổn định, bác sĩ vẫn đánh giá nguy cơ tổn thương hệ thần kinh trung ương. Theo ông, cơn co giật kéo dài cần được làm rõ nguyên nhân để loại trừ những bệnh lý nguy hiểm như viêm não hoặc viêm màng não.

Sau khi tiếp tục được bác sĩ giải thích về vai trò của chọc dịch não tủy trong chẩn đoán cũng như nguy cơ nếu trì hoãn, gia đình đã đồng ý thực hiện thủ thuật.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, gợi ý tình trạng viêm hệ thần kinh trung ương. Trẻ tiếp tục được chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, ghi nhận tổn thương nhu mô não phù hợp với viêm não. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác định bệnh nhi dương tính với virus viêm não Nhật Bản (JEV).

Ngay sau khi có chẩn đoán xác định, Trung tâm Nhi khoa triển khai điều trị hồi sức tích cực với các biện pháp kiểm soát co giật, điều trị phù não, theo dõi thần kinh liên tục, điều chỉnh nước - điện giải, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện.

Sau 24 ngày điều trị, trẻ hết sốt, không còn co giật, tỉnh táo, bú tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhi được hẹn tái khám định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm các di chứng thần kinh nếu có.

Theo BSCKII Phạm Công Khắc, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại khi bác sĩ chỉ định chọc dịch não tủy.

Ông nhấn mạnh rằng trong những trường hợp nghi ngờ viêm não hoặc viêm màng não, chọc dịch não tủy là xét nghiệm có ý nghĩa quyết định trong chẩn đoán. Khi được chỉ định đúng và thực hiện tại cơ sở chuyên khoa bởi đội ngũ có kinh nghiệm, đây là thủ thuật an toàn, mang lại lợi ích rất lớn cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt kèm một trong các dấu hiệu như co giật kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, li bì, khó đánh thức, bỏ bú, nôn nhiều, quấy khóc bất thường hoặc có biểu hiện rối loạn ý thức, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đồng thời, khi bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết, đặc biệt là chọc dịch não tủy trong trường hợp nghi ngờ viêm não hoặc viêm màng não, gia đình nên trao đổi cởi mở với nhân viên y tế để hiểu rõ ý nghĩa của thủ thuật, từ đó phối hợp tốt hơn trong quá trình điều trị.