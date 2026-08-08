Mỹ công bố 41 hồ sơ UFO, nhiều vụ vẫn bí ẩn

Lầu Năm Góc ngày 7/8 công bố thêm 41 tài liệu, hình ảnh và video liên quan vật thể bay không xác định (UFO), hay còn gọi là các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP).

Theo đài CBS, đây là đợt công bố hồ sơ thứ năm theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 1, yêu cầu quân đội và các cơ quan chính phủ Mỹ cung cấp thêm tài liệu liên quan UAP.

Những hồ sơ mới từ năm 1950 đến năm 2026 do Lầu Năm Góc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Bộ Ngoại giao Mỹ và Văn phòng Điều hành Tổng thống cung cấp. Nội dung bao gồm hình ảnh do cảm biến quân sự ghi lại, video, báo cáo tình báo và các biểu mẫu phỏng vấn nhân chứng của FBI.

Vật thể hình tam giác khổng lồ tại Afghanistan

Một trong những hồ sơ đáng chú ý nhất là báo cáo Mẫu 302 của FBI ghi lời khai của cựu phi công quân sự về vật thể hình tam giác được nhìn thấy tại Afghanistan năm 2002.

Lầu Năm góc công bố UFO hình tam giác. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Theo báo cáo, khoảng 4h30 một ngày năm 2002, phi công này nhận thấy bầu trời phía trên căn cứ không quân Bagram đột nhiên bị che khuất.

Đặc vụ FBI ghi lại lời kể: "Nhận thấy các ngôi sao phía trên Bagram dường như bị che khuất. Có vẻ một vật thể khổng lồ đã bay qua phía trên, từ tây sang đông, và có hình tam giác đều".

Vật thể di chuyển im lặng với tốc độ và độ cao ổn định, có thể khoảng 280 km/giờ, không phát ra ánh sáng. Phi công ước tính vật thể có kích thước khoảng 150 m, nhưng không thể quan sát đầy đủ hình dạng. Một phi công khác cũng chứng kiến và hỏi: "Anh có nhìn thấy cái đó không?".

FBI sau đó đã dựng hình ảnh minh họa dựa trên mô tả của nhân chứng.

Bản mô phỏng của FBI qua mô tả của phi công quân sự. Ảnh: FBI.

Vật thể bí ẩn xuất hiện 25 lần

Theo tờ News của Australia, các hồ sơ mới cũng đề cập vụ việc xảy ra tại vịnh Oman tháng 9/2021, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ trên máy bay AC-130J đang diễn tập bắn đạn thật.

Sáu video ghi lại các góc khác nhau của cùng sự việc, trong đó có hình ảnh từ cảm biến hồng ngoại và những hệ thống cảm biến khác trên máy bay.

Video ghi lại khoảng 25 lần xuất hiện của các "quả cầu lạnh" đang bay và thực hiện những động tác cơ động mạnh. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Theo báo cáo tình báo đi kèm, lực lượng trên máy bay đã "quan sát khoảng 25 lần xuất hiện của UAP".

Những vật thể được mô tả có dạng hình cầu, nhiệt độ thấp, bay ở độ cao thấp với tốc độ khoảng 40 đến 2.000 km/giờ, di chuyển theo nhiều đội hình và thực hiện những động tác cơ động mạnh.

Vật thể được lực lượng Mỹ ghi lại tại vịnh Oman tháng 9/2021. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Báo cáo cho biết: "UAP dường như cũng phản ứng khi máy bay khai hỏa".

Tuy nhiên, Văn phòng Giải quyết các Hiện tượng Dị thường trên mọi lĩnh vực (AARO) - cơ quan thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách điều tra UAP - vẫn chưa thể xác định nguyên nhân hay bản chất vụ việc.

Một hồ sơ khác ghi hình ảnh do máy bay quân sự quay tại khu vực đông dân cư ở Trung Đông năm 2025, cho thấy vật thể dường như lao nhanh qua màn hình. Vụ việc cũng được xếp vào diện chưa được giải quyết.

Một vật thể dường như lao qua khu vực đông dân cư ở Trung Đông năm 2025. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ngoài ra, FBI công bố báo cáo về sự việc năm 2026, trong đó một "đặc vụ đặc biệt của Chính phủ Mỹ" đã sử dụng thiết bị cảm biến hồng ngoại để quan sát hai vật thể di chuyển chậm trên bầu trời miền tây nước Mỹ.

Hai vật thể di chuyển chậm trên bầu trời miền tây nước Mỹ. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Báo cáo cho biết video này "cho thấy hai vùng tương phản 'đen nóng' di chuyển chậm, có thể quan sát được qua thiết bị ghi hình hồng ngoại".

Lầu Năm Góc cho hay, đợt công bố ngày 7/8 sẽ không phải cuối cùng. Một phát ngôn viên cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ "tiếp tục công bố thêm các hồ sơ theo từng đợt".