Nhiều cơ quan treo cờ rủ tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 10/8, nhiều cơ quan, công sở và địa điểm tại Hà Nội treo cờ rủ, tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày, từ 10-11/8.

Trong thời gian Quốc tang, các cơ quan, công sở trên cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc treo cờ rủ, có dải băng tang theo quy định. Các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng cũng không được tổ chức trong thời gian này.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong sáng 10/8, tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cờ rủ được treo trang trọng trước trụ sở các cơ quan Nhà nước và một số địa điểm quan trọng.

Tại các cơ quan hành chính, việc treo cờ rủ được thực hiện đồng bộ theo nghi thức Quốc tang.

Đây cũng là cách thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Tại trụ sở Công an TP Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam), Quốc kỳ được treo theo nghi thức cờ rủ, gắn dải băng đen.

Trên phố Hai Bà Trưng, trụ sở Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cũng treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần lúc 11h18 ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Ông Xaysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956, quê tại xã Nameo, huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh. Trước khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương cũng như trong các ngành, lĩnh vực khác nhau. Từ tháng 1/2021, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào. Trong thời gian công tác, ông có nhiều hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước và nâng cao vai trò của Quốc hội Lào trên trường quốc tế.

Tại Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tổ chức Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane trong 5 ngày, từ 9/8 đến 13/8. Lễ truy điệu dự kiến diễn ra ngày 13/8 tại Quảng trường That Luang.