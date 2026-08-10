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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

  • Thứ hai, 10/8/2026 11:55 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Sáng 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

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https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-xaysomphone-phomvihane-post1129185.vnp

TTXVN/Vietnam

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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