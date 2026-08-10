Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.