Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng về tranh luận ở Running Man

Ninh Dương Lan Ngọc giải thích việc trả lời sai câu hỏi liên quan đến tên bài hát ở Running Man. Nữ diễn viên cho biết cô chưa kịp nhìn gợi ý dẫn đến đưa ra kết quả không đúng.

Trong tập mới đây của Running Man, Ninh Dương Lan Ngọc gây tranh luận khi trả lời câu hỏi liên quan đến một bài hát. Cụ thể, khi nhận được gợi ý "*O** H*A *EP N*A*", nữ diễn viên nhanh chóng giành quyền trả lời. Tuy nhiên, đáp án cô đưa ra là Phía sau một cô gái không chính xác. Kết quả chính xác là Bông hoa đẹp nhất.

Sau đó, câu trả lời của Ninh Dương Lan Ngọc gây tranh luận. Khán giả thắc mắc lý do cô đưa ra đáp án đó dù không có bất kỳ chi tiết nào tương đồng với gợi ý của chương trình. Ngay trong chương trình, dàn cast cũng bất ngờ trước đáp án của đồng nghiệp.

Ninh Dương Lan Ngọc trong chương trình Running Man. Ảnh: FBNV.

Mới đây, nữ diễn viên lên tiếng giải thích. Theo Ninh Dương Lan Ngọc, trong quá trình tìm bảng, cô đã nhìn thấy một tờ giấy có ghi Phía sau một cô gái, mà không hề thấy tờ giấy nào ghi Bông hoa đẹp nhất. Do đó, ngay khi nhận được câu hỏi liên quan đến một bài hát, nữ diễn viên trả lời ngay mà chưa kịp nhìn gợi ý. Nữ diễn viên còn chia sẻ thêm cô khá ngại ngùng, “quê” sau khi trả lời sai.

Running Man vừa lên sóng được 3 tập với dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung và Quân A.P. Năm nay, chương trình vẫn duy trì được sức hút dù cạnh tranh cùng lúc với nhiều game show khác nhau. Các đoạn cut của chương trình vẫn được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút lượt tương tác lớn sau mỗi tập lên sóng.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên chuẩn bị thực hiện dự án mới mang tên Mật mã Đông Dương. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng.