Nữ ca sĩ rời công ty JYP sau 11 năm

Ngày 10/8, tờ Sports Chosun đưa tin Jeong Yeon thông báo rời công ty quản lý JYP Entertainment và gia nhập Baro Entertainment để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.
Trong bức thư viết tay gửi người hâm mộ vào sáng 10/8, nữ ca sĩ cho biết cô quyết định rời JYP Entertainment, nơi đã gắn bó từ những năm niên thiếu, để bắt đầu sự nghiệp tại một công ty khác. Nữ ca sĩ thừa nhận cô từng sợ phải rời xa môi trường quen thuộc để tìm đến công ty mới. Thế nhưng, giọng ca sinh năm 1996 can đảm hơn nhờ sự ủng hộ của các thành viên TWICE và người hâm mộ.
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Jeong Yeon phát triển sự nghiệp diễn xuất trong thời gian tới. Ảnh: News1.
Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn JYP Entertainment, người hâm mộ và các thành viên TWICE vì đã đồng hành, giúp cô trưởng thành trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ khẳng định dù rời công ty quản lý nhưng cô vẫn là thành viên của TWICE. Nhóm nhạc này vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô ngay cả khi chuyển sang công ty mới.
Cuối thư, nữ ca sĩ cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn tin tưởng và ở bên cô. Cô khẳng định phía trước vẫn còn nhiều thời gian để cùng ONCE tạo nên những kỷ niệm mới.
Jeong Yeon sẽ gia nhập công ty Baro Entertainment để hoạt động với tư cách diễn xuất. Đây cũng là công ty của chị gái cô Gong Seung Yeon và nam diễn viên Byeon Woo Seok.
Jeong Yeon ra mắt cùng TWICE năm 2015. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những girl group nổi tiếng của Kpop với loạt hit như Like OOH-AHH, Cheer Up, TT…
Tất cả thành viên TWICE từng gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment năm 2022. Sau đó, nhóm tiếp tục duy trì hoạt động chung, đồng thời các thành viên đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân.
Gần đây, khi thời điểm gia hạn hợp đồng tiếp theo của TWICE đến gần, xuất hiện tin đồn một số thành viên có thể chuyển sang công ty khác. Bên cạnh Jeong Yeon, Tzuyu và Jihyo cũng được cho là sẽ chuyển sang công ty mới.
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