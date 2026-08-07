Pháp ghi nhận ca nhiễm mới virus Hanta chủng Andes

Bộ Y tế Pháp ngày 6/8 thông báo ghi nhận một ca nhiễm mới virus Hanta chủng Andes là công dân mang hai quốc tịch Pháp và Argentina, quá cảnh tại Pháp trong nửa cuối tháng 7.

Bộ Y tế Pháp cho biết bệnh nhân chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ và hiện đã hồi phục. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Tham chiếu quốc gia về virus Hanta thuộc Viện Pasteur xác nhận người này nhiễm chủng Andes - chủng virus Hanta duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền từ người sang người.

Ngay sau khi ca bệnh được xác nhận, Bộ Y tế Pháp đã triệu tập nhóm chuyên gia khoa học phối hợp với Tổng cục Y tế và Cơ quan Y tế công cộng Pháp để đánh giá nguy cơ, truy vết hành trình của bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Pháp cũng đang phối hợp với các cơ quan y tế châu Âu trong việc theo dõi và xử lý trường hợp này.

Giới chức Pháp cho biết hiện chưa xác định được mối liên hệ giữa ca bệnh mới với ổ dịch virus Hanta từng bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, khởi hành từ Argentina hồi tháng 4. Ổ dịch này khiến ít nhất 13 người mắc bệnh và 3 người không qua khỏi. Đầu tháng 7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát sau khi người cuối cùng hoàn thành thời gian cách ly.

Cũng trong ngày 6/8, Bộ Y tế Pháp cho biết nữ công dân Pháp duy nhất mắc bệnh trong đợt bùng phát trên tàu MV Hondius đã được chuyển khỏi khoa hồi sức sau gần 3 tháng điều trị và đang tiếp tục phục hồi tại một trung tâm dưỡng bệnh. Bốn công dân Pháp khác được đưa về nước trước đó không phát triển bệnh.

Virus Hanta là nhóm virus hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Phần lớn các ca nhiễm trên thế giới là do lây truyền từ động vật, chủ yếu là các loài gặm nhấm. Riêng chủng Andes được giới chuyên môn đặc biệt theo dõi do có khả năng lây truyền giữa người với người, làm gia tăng nguy cơ hình thành các chuỗi lây nhiễm nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời.