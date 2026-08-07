Học sinh, sinh viên TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí từ năm học mới

Từ năm học 2026-2027, khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí bằng ngân sách nhà nước.

Học sinh TP.HCM sẽ được khám bệnh miễn phí. Ảnh: Duy HIệu.

Từ năm học 2026-2027, TP.HCM sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đây là điểm mới trong Chương trình khám sức khỏe toàn dân của thành phố, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho tất cả học sinh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngay từ đầu tháng 6, nhiều địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh đã bắt đầu tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhằm hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/10. Đến hết ngày 5/8, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho 364.160 học sinh, đạt 13,4% kế hoạch. Trong đó, 347.467 trẻ dưới 6 tuổi và 16.693 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi đã được khám.

Kết quả này cho thấy các địa phương đã chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ sở giáo dục để triển khai chương trình ngay từ đầu kỳ.

Theo Sở Y tế, khám sức khỏe định kỳ là hoạt động được TP.HCM duy trì nhiều năm nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý hoặc các vấn đề phát triển của trẻ em, học sinh, sinh viên để tư vấn, can thiệp và quản lý sức khỏe lâu dài.

Điểm thay đổi lớn nhất trong năm học 2026-2027 là kinh phí khám sức khỏe sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm, thay vì thực hiện theo hình thức xã hội hóa từ nguồn đóng góp của phụ huynh như những năm trước. Việc chuyển sang sử dụng ngân sách được kỳ vọng giúp giảm chi phí cho các gia đình, đồng thời bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận hoạt động khám sức khỏe định kỳ.

Để hoàn thành việc khám sức khỏe trước năm học mới, UBND các phường, xã và đặc khu được yêu cầu chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát đầy đủ danh sách trẻ em, học sinh theo từng nhóm tuổi, thông báo lịch khám đến phụ huynh, đồng thời hỗ trợ xác minh thông tin cư trú và hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.

Các cơ sở giáo dục cũng được giao chủ động phối hợp với đơn vị khám chữa bệnh được phân công để xây dựng kế hoạch khám, chuẩn bị danh sách học sinh và cơ sở vật chất phục vụ khám tại trường. Đối với những học sinh chưa tham gia hoặc vắng mặt trong đợt khám tập trung, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và cơ sở y tế tổ chức khám bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng.

Một điểm mới khác của chương trình năm nay là toàn bộ kết quả khám sức khỏe của học sinh sẽ được cập nhật lên Hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ trên Ứng dụng Công dân số TP.HCM và tích hợp với dữ liệu sức khỏe của người dân.

Thông qua nền tảng số, phụ huynh có thể theo dõi tình trạng sức khỏe, kết quả khám định kỳ cũng như các khuyến nghị của bác sĩ dành cho con, góp phần hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử liên tục từ khi trẻ còn nhỏ.

Đối với những học sinh chưa được cấp tài khoản VNeID, phụ huynh hoặc người giám hộ vẫn có thể tra cứu kết quả khám của con thông qua tài khoản VNeID của chính mình, với điều kiện thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ đã được kê khai đầy đủ trên phiếu khám sức khỏe.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị phụ huynh phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương, đưa trẻ tham gia khám theo đúng lịch, đồng thời cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân cũng như thông tin người giám hộ để việc cập nhật dữ liệu lên Hồ sơ sức khỏe điện tử được thực hiện đầy đủ.

Theo cơ quan này, khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn tạo cơ sở để theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập, hướng tới mục tiêu mọi người dân TP.HCM được quản lý sức khỏe liên tục và toàn diện.