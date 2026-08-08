Quốc Cơ chia sẻ về việc tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 42

Nghệ sĩ xiếc kể về 10 năm theo học tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Anh gửi lời cảm ơn gia đình trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 42.

Ngày 8/8, nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý Văn hóa ở Đại học Văn hóa TP.HCM.

"Cầm tấm bằng trên tay, tôi chợt nhớ lại hành trình 10 năm của mình dưới mái trường này. 10 năm vừa học, vừa làm nghệ thuật, vừa đi biểu diễn khắp nơi. Có những ngày vừa rời sân khấu đã vội đến lớp, có những chuyến đi trở về rất muộn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc học. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc tưởng rằng mình không thể đi tiếp nhưng rồi tôi vẫn chọn cố gắng thêm một chút. Và hôm nay, tôi đã có thể mỉm cười và nói: 'Mình đã làm được", nghệ sĩ chia sẻ.

Giang Quốc Cơ gửi lời cảm ơn tới vợ con và gia đình vì đã ở bên, động viên anh để vừa theo đuổi nghệ thuật, vừa tiếp tục con đường học tập. Ngoài ra, nghệ sĩ cũng bày tỏ sự trân quý tới các thầy cô, bạn bè tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM trong hành trình 10 năm qua.

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp thạc sĩ. Ảnh: FBNV.

Cuối bài đăng, nghệ sĩ xiếc cho biết anh muốn dành tấm bằng này cho các con. "Sau này khi nhìn lại những hình ảnh này, ba mong các con hiểu một điều: Không bao giờ là quá muộn để học. Không có ước mơ nào là quá xa nếu mình đủ kiên trì. Và dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy luôn dành thời gian để hoàn thiện chính mình. Ba không mong các con phải trở thành người thành công nhất. Ba chỉ mong các con trở thành những người biết cố gắng, biết sống tử tế và không dễ dàng bỏ cuộc trước những điều mình thật sự muốn đạt được", anh nhắn nhủ các con.

MC Hồng Phượng, vợ của nghệ sĩ Quốc Cơ cũng chia sẻ bài đăng để chúc mừng chồng trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ.

Trước đó, vào năm 2021, Giang Quốc Cơ tốt nghiệp Đại học Văn học TP.HCM, ngành Quản lý Văn hóa. Nghệ sĩ Quốc Cơ được nhiều người biết đến khi xác lập kỷ lục Guinness về màn biểu diễn chồng đầu tại Tây Ban Nha năm 2016. Anh cũng gây tiếng vang tại đêm chung kết Britain’s Got Talent 2017.

Năm 2021, Quốc Cơ phá kỷ lục thế giới khi giữ thăng bằng một người trên đầu và leo liên tục trên 100 bậc thang ở nhà thờ Girona, Tây Ban Nha trong thời gian 53 giây.

Nghệ sĩ xiếc từng lọt vào danh sách 35 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và MC Hồng Phượng kết hôn vào tháng 2/2020. Hồng Phượng từng chia sẻ điều khiến mình thích ở người chồng là tinh thần trách nhiệm với gia đình. Sau 6 năm bên nhau, cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn cùng hai con. Trên trang cá nhân, họ thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.