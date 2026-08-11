Quốc hội họp, thảo luận về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, ngày 11/8, Quốc hội khoá XVI tiến hành họp, thảo luận riêng về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, trong ngày 11/8, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật Phát triển đô thị; Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành họp riêng về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quang cảnh Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Theo đó, vào buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dự thảo Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ và đột phá cho sự phát triển của các thành phố; góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Dự thảo luật đồng thời tạo hành lang pháp lý mới cho phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng có vị trí chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao; tạo cơ sở pháp lý để phát triển những lĩnh vực có vai trò động lực tăng trưởng như: trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, hạ tầng năng lượng, giáo dục, y tế, du lịch; thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự thảo luật trên gồm 5 chương, 66 điều. Phạm vi áp dụng dự thảo Luật gồm thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố được công nhận là đô thị đặc biệt; thành phố chưa được công nhận là đô thị đặc biệt được áp dụng một số cơ chế, chính sách; đơn vị hành chính được công nhận là khu kinh tế đặc biệt.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án). Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội tiến hành họp riêng về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo chương trình, Phó chủ tịch nước trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tiếp đến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cuối giờ chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở Tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.