Thời tiết miền Nam 11/8: Mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 11/8, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam ngày 11/8 trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực.

Một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị có hệ thống thoát nước kém.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 11/8: Mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Nam Bộ dao động 24-27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C. So với những ngày nắng nóng, nền nhiệt tại nhiều nơi không quá cao do mây và mưa xuất hiện thường xuyên. Tuy nhiên, thời tiết vẫn có cảm giác oi nóng trước và sau các cơn mưa. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Đáng chú ý, trong những cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có thể khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông giảm, đường phố trơn trượt và xuất hiện tình trạng ngập nước.

Dự báo chi tiết thời tiết TP.HCM ngày 11/8

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 11/8 được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM dao động 24-26°C, nhiệt độ cao nhất 31-33°C. Mức nhiệt này không quá cao nhưng do độ ẩm trong không khí lớn, thời tiết có thể vẫn tạo cảm giác oi bức, đặc biệt vào thời điểm trước khi mưa xuất hiện.

Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Các cơn mưa tại TP.HCM có thể xuất hiện bất chợt, gây ảnh hưởng hoạt động đi lại và sinh hoạt. Người dân nên chủ động mang theo áo mưa khi ra ngoài, đồng thời hạn chế di chuyển qua những tuyến đường thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Nam Bộ đề phòng mưa to đến rất to

Điểm đáng lưu ý trong dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 11/8 là khả năng xuất hiện mưa to đến rất to cục bộ. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến nước dồn nhanh, gây ngập tại các khu vực thấp trũng và một số tuyến đường đô thị.

Người dân sống tại những khu vực có nguy cơ ngập cần chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện và hạn chế để xe tại những vị trí thấp. Khi có mưa lớn, người tham gia giao thông nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý các đoạn đường ngập nước.

Mưa dông cũng tiềm ẩn nguy cơ sét đánh. Khi trời xuất hiện dông mạnh, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình dễ xảy ra mất an toàn.

Đối với người làm việc ngoài trời, cần theo dõi diễn biến mây dông để chủ động tạm dừng công việc khi có dấu hiệu thời tiết nguy hiểm. Đặc biệt, không nên cố di chuyển hoặc làm việc ngoài trời khi xuất hiện sấm sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, thời tiết miền Nam ngày mai 11/8 chủ đạo là nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 30-33°C; TP.HCM thấp nhất 24-26°C, cao nhất 31-33°C.

Mưa có thể giúp hạ nhiệt tại nhiều nơi nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ, đặc biệt khi xuất hiện những trận mưa lớn trong thời gian ngắn.

Người dân nên chủ động cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trong ngày để có phương án phù hợp cho việc đi lại, làm việc và sinh hoạt. Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn.