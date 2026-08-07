Rodri làm rối tung kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid

Real Madrid muốn đưa Rodri về Bernabeu, nhưng thương vụ này kéo theo hàng loạt bài toán về tài chính, nhân sự và vai trò của các tiền vệ hiện tại.

Rodri được xem là mảnh ghép có thể hoàn thiện cuộc cải tổ mạnh mẽ của Real Madrid trong hè 2026. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào thương vụ, đội bóng Hoàng gia càng nhận ra đây không đơn thuần là việc chi tiền mua thêm một ngôi sao.

Vì sao Real Madrid chưa thể mua Rodri

Sau chức vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha, giá trị và vị thế của Rodri tăng mạnh. Tiền vệ 30 tuổi được đánh giá là mẫu cầu thủ Real còn thiếu: một người có thể đứng trước hàng phòng ngự, kiểm soát nhịp độ và tổ chức những đợt lên bóng từ tuyến dưới.

Jose Mourinho cũng muốn bổ sung một tiền vệ có khả năng điều khiển trận đấu. Trước đó, Real từng xem xét Mateus Fernandes và Enzo Fernandez, nhưng hai phương án này lần lượt không còn phù hợp. Rodri vì thế trở thành mục tiêu nổi bật nhất cho vị trí trung tâm.

Vấn đề nằm ở chỗ Real đã chi mạnh tay cho đội hình mới. Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries và Carlos Espi lần lượt cập bến Bernabeu, trong khi Yan Diomande trở thành một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Rodri có thể là mảnh ghép cuối cùng, nhưng cũng là người khiến toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng của Real phải thay đổi.

Manchester City không có lý do để bán rẻ trụ cột, dù hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2027. Real được cho là muốn giữ mức phí quanh 50-60 triệu euro, trong khi những con số được nhắc tới từ phía đội bóng Anh cao hơn đáng kể.

Khả năng Rodri cập bến Bernabeu tác động trực tiếp đến tương lai của Camavinga, Tchouameni và nhiều tiền vệ Real Madrid.

Khoảng cách về giá chỉ là một phần của bài toán. Để đưa Rodri về Madrid, đội chủ sân Bernabeu gần như phải đẩy đi ít nhất một tiền vệ.

Eduardo Camavinga là cái tên có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất. Tiền vệ người Pháp nhận được sự quan tâm từ Premier League và có thể mang về một khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, Camavinga muốn ở lại cạnh tranh vị trí, khiến Real khó chủ động thu xếp cuộc chia tay.

Aurelien Tchouameni cũng được các đội bóng Anh theo dõi, nhưng Real không chủ động rao bán cầu thủ này. Tchouameni vẫn được đánh giá cao, vừa gia hạn hợp đồng và là một trong những khoản đầu tư quan trọng của Chủ tịch Florentino Perez.

Tuyến giữa Real Madrid quá chật chội

Nếu Rodri xuất hiện, tuyến giữa Real sẽ trở nên chật chội. Mourinho đang có Federico Valverde, Tchouameni, Camavinga, Jude Bellingham, Arda Guler và Bernardo Silva. Không phải tất cả cùng chơi một vị trí, nhưng quỹ thời gian thi đấu chắc chắn bị chia nhỏ, đặc biệt ở khu vực trung tâm.

Khi ấy, Real không chỉ phải chọn người ra đi mà còn phải xác định lại vai trò của những cầu thủ ở lại. Tchouameni có thể mất vị trí tiền vệ trụ, Camavinga càng khó tìm suất đá chính, còn Valverde có nguy cơ tiếp tục bị kéo ra khỏi vị trí sở trường để phục vụ yêu cầu chiến thuật.

Thương vụ Rodri vì thế tạo ra hiệu ứng domino. Chỉ khi biết tiền vệ của Man City có đến Bernabeu hay không, Real mới có thể chốt tương lai của Camavinga, Tchouameni và một số cầu thủ khác.

Rodri được cho là muốn đến Barcelona hơn Real Madrid.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết Rodri đã thông báo với Real về quyết định ưu tiên Barcelona. Hai bên từng trao đổi sau World Cup, nhưng tiền vệ này được cho là bị thuyết phục bởi dự án chuyên môn và cách chơi của đội bóng xứ Catalonia.

Nếu mất Rodri vào tay đại kình địch, Real phải lập tức điều chỉnh kế hoạch. Camavinga có thể được giữ lại, Tchouameni tiếp tục là lựa chọn số một ở vị trí tiền vệ trụ, còn Mourinho phải tìm một phương án khác để giải quyết bài toán tổ chức lối chơi.

Đó là lý do tương lai Rodri đang chi phối cả thị trường của Real Madrid. Anh có thể giúp đội hình trở nên hoàn chỉnh, nhưng sự xuất hiện của anh cũng buộc CLB phải bán người, thay đổi cấu trúc tuyến giữa và điều chỉnh cách sử dụng nhiều trụ cột.

Real đã thực hiện hàng loạt thương vụ lớn trong hè 2026. Tuy nhiên, chính quyết định của Rodri mới có thể xác định cuộc cải tổ tại Bernabeu sẽ khép lại theo cách nào.