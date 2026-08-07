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Thể thao

Singapore 0-0 Indonesia: Bỏ lỡ cơ hội

  • Thứ sáu, 7/8/2026 19:30 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Lúc 20h ngày 7/8, trận đấu giữa Singapore và Indonesia trên sân Jalan Besar được coi là "màn đối đầu sinh tử" cho tấm vé vào bán kết ở bảng A ASEAN Cup 2026.

Singapore của HLV Lee có thể mang đến khó khăn cho Indonesia.

Ngay phút thứ hai, tình huống ra vào không hợp lý của thủ thành Izwan Mahbud mở ra cơ hội cho tiền đạo trẻ Mitchell Baker. Anh đi bóng qua thủ môn đội chủ nhà để dứt điểm, tuy nhiên hậu vệ bên phía Singapore kịp thời xoạc bóng để cứu thua trên vạch vôi.

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Tình huống bỏ lỡ của Indonesia.

Indonesia (6 điểm) đang rơi vào thế chân tường sau khi để thua Việt Nam với tỷ số 0-3 hôm 3/8. Dàn sao nhập tịch như Thom Haye, Mitchell Baker và đội quân của ông John Herdman buộc phải giành trọn 3 điểm để tự quyết số phận.

Tuy nhiên, sự thiếu gắn kết giữa các ngôi sao gốc Âu và điểm yếu trong chuyển đổi trạng thái từ công sang thủ là bài toán nan giải đối với "Tim Garuda".

Trái ngược với đối thủ, chủ nhà Singapore (7 điểm) cực kỳ hưng phấn dưới triều đại của Gavin Lee. Lối đá thực dụng với sơ đồ 5-4-1 giúp tập thể này giữ sạch lưới trước Việt Nam (hòa 0-0) và chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp.

Sự lỳ lợm của lão tướng Hariss Harun kết hợp với tốc độ của Ilhan Fandi trên mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar sẽ là vũ khí lợi hại để Singapore trừng phạt sự nôn nóng của đối phương.

Trận đấu sẽ là màn đấu trí giữa triết lý tấn công áp đặt của Indonesia và khối bê tông vững chắc của Singapore. Trong bối cảnh áp lực tâm lý đè nặng lên Indonesia, Singapore hoàn toàn có thể tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành kết quả thuận lợi và ghi tên mình vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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Huy Trưởng

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