TikToker từng bị nghi giả ung thư để kiếm tiền qua đời ở tuổi 26

Được biết đến với các clip ghi lại hành trình điều trị bệnh, TikToker Sydney Towle đã qua đời ở tuổi 26 sau gần ba năm chiến đấu với ung thư đường mật.

Sau thông báo từ gia đình, nhiều người đã gửi lời tiễn biệt nữ TikToker 26 tuổi.

Sydney Towle, nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với hơn một triệu người theo dõi, đã qua đời ở tuổi 26 sau gần ba năm chống chọi với ung thư đường mật giai đoạn 4 (cholangiocarcinoma). Gia đình cô xác nhận thông tin vào ngày 6/8, theo The Guardian.

Được biết đến qua những video ghi lại hành trình điều trị ung thư, Sydney đã truyền cảm hứng cho nhiều người bằng tinh thần lạc quan và cách đối diện bệnh tật đầy tích cực. Những chia sẻ chân thực của cô giúp công chúng có cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của bệnh nhân ung thư, đồng thời lan tỏa thông điệp trân trọng từng khoảnh khắc.

Gia đình thông báo tin buồn trên Instagram với lời nhắn: "Sydney, gia đình sẽ mãi mãi yêu con rất nhiều. Mẹ rất tự hào vì con đã chiến đấu mạnh mẽ đến nhường nào. Mẹ yêu con".

Những ngày cuối cùng vẫn nuôi hy vọng

Trong đoạn video đăng trên TikTok ngày 28/4, được quay tại bệnh viện trước ca phẫu thuật, Sydney nghẹn ngào chia sẻ kết quả kiểm tra mới nhất.

"Đáng tiếc là hóa trị không còn hiệu quả. Tất cả các khối u đều đã phát triển. Dù vậy, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành ca phẫu thuật vào ngày mai. Tôi thật sự rất biết ơn vì điều đó", cô nói trong nước mắt.

Ca phẫu thuật là bước đầu tiên trong một thử nghiệm lâm sàng mới mà Sydney tham gia. Trước đó, cô cho biết các bác sĩ sẽ lấy mô từ khối u để tách và nuôi cấy tế bào miễn dịch trong phòng thí nghiệm. Quá trình này kéo dài khoảng hai tháng với hy vọng tạo ra phương pháp điều trị phù hợp cho căn bệnh ung thư hiếm gặp mà cô được chẩn đoán từ năm 23 tuổi.

Trong thời gian chờ kết quả, các bác sĩ phải tìm được một phác đồ hóa trị có thể kiểm soát bệnh, theo People.

"Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tìm được một loại thuốc hóa trị có thể kiểm soát bệnh trong hai tháng tới. Điều này thực sự rất khó vì tôi có cảm giác mình đã thử gần như mọi phương pháp rồi", Sydney chia sẻ.

Dẫu vẫn nuôi hy vọng, cô cũng không giấu được nỗi sợ hãi.

Sydney Towle vẫn nuôi hy vọng khi tham gia thử nghiệm điều trị mới dù bệnh tiến triển.

"Tôi vẫn tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đồng thời tôi cũng thật sự rất sợ điều đó sẽ không xảy ra".

Nhìn lại khoảng thời gian được đi du lịch và ở bên gia đình, bạn bè trước ca phẫu thuật, Sydney xúc động bày tỏ:

"Tôi muốn có thêm nhiều tháng 4 nữa. Tôi muốn có thêm nhiều niềm vui, tình bạn, tình yêu và được sống. Tôi rất sợ điều đó sẽ không thành hiện thực. Nhưng trước mắt, tôi sẽ cố gắng vượt qua ca phẫu thuật ngày mai rồi từng bước đối diện với những gì sẽ đến".

Trong một video khác đăng trước đó, cô gọi tháng 4 là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhờ tạm ngừng hóa trị để chuẩn bị phẫu thuật, Sydney có cơ hội đi công tác tại bang Florida (Mỹ) và nghỉ cùng gia đình ở Ireland.

"Tôi gần như không ở nhà suốt cả tháng 4. Vì được tạm ngừng hóa trị nên tôi có thể đi đây đó. Tôi không nghĩ nhiều đến ca mổ, và khoảng thời gian ấy thật tuyệt vì tôi luôn bận rộn", cô kể.

Hành trình truyền cảm hứng

Năm 2023, Sydney sống tại Los Angeles (Mỹ) sau khi tốt nghiệp Đại học Dartmouth. Cô làm việc trong lĩnh vực tiếp thị từ xa, yêu thích lướt sóng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các video bắt trend trên TikTok.

Cuộc sống của cô thay đổi khi xuất hiện cảm giác nóng rát và một khối phình bất thường ở vùng bụng. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ đó chỉ là thoát vị.

Chia sẻ với Today năm 2024, Sydney kể: "Bác sĩ nghĩ tôi bị thoát vị, nhưng vẫn đề nghị siêu âm để chắc chắn. Kết quả siêu âm cho thấy có một khối u đặc".

Sau các xét nghiệm chuyên sâu, cô được chẩn đoán mắc ung thư đường mật - một dạng ung thư hiếm gặp, thường xuất hiện ở người trên 50 tuổi.

Thay vì giấu kín bệnh tình, Sydney quyết định ghi lại toàn bộ hành trình điều trị trên mạng xã hội. Cô chia sẻ từ những chuyến du lịch một mình đến Tây Ban Nha, khoảnh khắc mẹ quấn túi đá quanh đầu để giảm tác dụng phụ của quá trình điều trị, cho đến những ngày mệt mỏi nhưng vẫn giữ niềm tin và lòng biết ơn cuộc sống.

Bên cạnh các video về điều trị ung thư, Sydney vẫn duy trì những nội dung về phong cách sống. Tuy nhiên, cô cũng nhiều lần trở thành mục tiêu của các bình luận ác ý khi một số người nghi ngờ cô giả bệnh để thu hút sự chú ý và kiếm tiền từ mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 2025, Sydney từng lên tiếng: "Tôi không phải là một chương trình truyền hình để mọi người ngồi xem. Tôi cũng không phải một nhân vật hư cấu. Tôi là một con người".

Hơn một triệu người theo dõi dõi theo hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư hiếm gặp của Sydney.

Ở một video đăng năm ngoái, cô vừa nhảy trong căn hộ vừa gửi gắm thông điệp tích cực đến người theo dõi: "Hãy mua một hộp kem Ben & Jerry's, xem bộ phim bạn yêu thích và nhớ rằng cuộc sống luôn có cả điều tốt lẫn điều xấu. Những điều không may xảy ra không có nghĩa đó là một cuộc đời tồi tệ".

Melinda Bachini, đại diện Quỹ Ung thư đường mật (Cholangiocarcinoma Foundation), cho biết Sydney đã góp phần thay đổi cách nhìn của nhiều người về cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo bà, Sydney hiểu rằng việc chia sẻ câu chuyện của mình có thể giúp ích cho những người khác. Cô đã dùng sức ảnh hưởng để nâng cao nhận thức về ung thư ở người trẻ, kêu gọi sự quan tâm dành cho nghiên cứu y học và truyền đi thông điệp hãy trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Sau khi gia đình thông báo tin buồn, clip cập nhật do mẹ và em trai Austin Towle đăng tải trên TikTok đã nhận được hàng nghìn lời chia buồn từ cộng đồng mạng.