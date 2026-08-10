Tìm thấy 256 bộ hài cốt, 7 vị trí mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong hơn một tuần qua (từ ngày 3/8-10/8), lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hàng nghìn m3 đất, quy tập thêm 74 hài cốt từ 7 vị trí mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng tìm kiếm thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 10/8.

Thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 10/8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B), Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Sau khi xử lý hơn 300 m3 đất, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 hài cốt, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo.

Trong vòng 8 ngày qua (từ 3/8 đến 10/8), lực lượng chức năng huy động nhân lực, máy móc để đào, vận chuyển và sàng lọc hàng nghìn m3 đất ở Khu B. Những lớp đất có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ được xử lý thủ công để hạn chế tác động đến hài cốt và di vật. Kết quả, 74 bộ hài cốt được cất bốc thêm. Nhiều trường hợp có các vật dụng cá nhân nằm cùng hài cốt.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập tổng cộng 256 bộ hài cốt, gồm 228 bộ riêng lẻ và 28 bộ tại 7 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 5 vị trí tại Khu B). Trong đó, 151 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Cũng trong tuần qua, đoàn đại biểu Bộ Công Thương (do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn) và đoàn công tác Công ty Tây Nam (Quân khu 7) đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi cũng như động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công viên Lê Thị Riêng nhiều lần đón các đoàn công tác của Trung ương, Bộ Quốc phòng, TP.HCM và các cơ quan, đơn vị đến dâng hương, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm". Trước mắt, thành phố yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Bên cạnh công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM kêu gọi tìm kiếm nhân chứng và khảo sát vị trí mộ liệt sĩ tại 12 địa điểm (gồm 4 điểm tại TP.HCM cũ, 5 điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 3 điểm ở Bình Dương cũ). Việc xác định vị trí tìm kiếm phải dựa trên thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử và giải pháp khoa học công nghệ. Thành phố yêu cầu quá trình khảo sát phải chặt chẽ, đúng quy trình, không nóng vội.