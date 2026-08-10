Trời nóng, trẻ dưới 6 tháng có cần uống thêm nước?

Nhiều cha mẹ nghĩ trẻ sẽ khát khi trời nóng nên cho uống thêm nước. Thực tế, trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn thường không cần điều này.

Bú mẹ hoàn toàn được hiểu là trẻ chỉ nhận sữa mẹ, không sử dụng thêm nước, nước đường, mật ong, nước hoa quả, sữa công thức, thức ăn hoặc các loại đồ uống khác. Thuốc, vitamin và khoáng chất vẫn có thể được sử dụng khi có chỉ định hoặc hướng dẫn của nhân viên y tế.

Trời nóng, tăng cữ bú thay vì cho trẻ uống nước

Theo tư vấn của bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Khi nhiệt độ tăng cao hoặc trẻ có nhu cầu bú nhiều hơn, mẹ có thể cho trẻ bú thường xuyên hơn, theo các dấu hiệu đói của trẻ.

Một số biểu hiện sớm cho thấy trẻ muốn bú gồm quay đầu tìm vú, chóp chép miệng, đưa tay lên miệng hoặc mút tay, cử động nhiều hơn hay há miệng khi được chạm nhẹ vào vùng má.

Khóc thường là dấu hiệu đói muộn. Khi trẻ đã khóc nhiều, việc ngậm và bắt vú có thể trở nên khó khăn hơn.

Trời nóng, nhiều cha mẹ sợ con khát nên cho uống thêm nước. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Việc cho trẻ bú theo nhu cầu cũng giúp duy trì nguồn sữa mẹ. Khi trẻ uống thêm nước và nhanh no, lượng sữa trẻ bú có thể giảm. Điều này đồng thời làm giảm kích thích lên cơ thể mẹ và có thể ảnh hưởng quá trình duy trì nguồn sữa.

Dạ dày của trẻ sơ sinh còn nhỏ. Nếu uống thêm nước, trẻ có thể cảm thấy no và giảm lượng sữa mẹ tiêu thụ trong các cữ bú.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nước hoặc dụng cụ đựng nước không được vệ sinh đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa.

Các loại nước đường, mật ong hay nước hoa quả cũng không phù hợp với nguyên tắc bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Từ khoảng 6 tháng tuổi, khi trẻ bắt đầu ăn bổ sung phù hợp, cha mẹ có thể tập cho trẻ uống nước với lượng thích hợp. Nhu cầu nước ở giai đoạn này phụ thuộc vào tuổi, chế độ ăn, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của trẻ.

Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng và trẻ nên tiếp tục được bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, tùy điều kiện của mẹ và trẻ. Cha mẹ cũng không nên ép trẻ uống quá nhiều nước.

Không tự xử trí khi trẻ có dấu hiệu mất nước

Theo các bác sĩ, nếu trẻ sốt, nôn, tiêu chảy, bú kém, tiểu ít, môi khô, ngủ li bì hoặc xuất hiện những biểu hiện bất thường khác, gia đình không nên chỉ tự tăng lượng nước hay số cữ bú để xử trí tại nhà.

Trẻ cần được nhân viên y tế thăm khám nhằm đánh giá nguy cơ mất nước và xác định phương pháp bù dịch phù hợp. Trong một số trường hợp, trẻ có thể cần được bù dịch theo phác đồ chuyên môn, không thể thay thế đơn thuần bằng nước uống.

Trong 6 tháng đầu đời, điều quan trọng với trẻ bú mẹ hoàn toàn không phải là bổ sung thêm nước, mà cần được bú đúng cách, bú đủ và bú theo nhu cầu. Nếu trẻ ngậm bắt vú chưa đúng, bú yếu, tăng cân không phù hợp hoặc người mẹ gặp khó khăn khi cho con bú, gia đình nên tìm sự hỗ trợ từ nhân viên y tế để được hướng dẫn kịp thời.