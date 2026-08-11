Tuổi 49 của mỹ nhân một thời Kim Hee Sun

Bên cạnh diễn xuất, Kim Hee Sun hiện còn đảm nhận vai trò giám đốc nội dung cho nhiều triển lãm nghệ thuật.

Ngày 10/8, tờ Ten Asia đưa tin Kim Hee Sun gần đây gây chú ý khi xuất hiện với vai trò giám đốc nội dung cho một triển lãm nghệ thuật.

Nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh và video trên trang cá nhân để giới thiệu một dự án nghệ thuật. Trong ảnh, cô tham quan không gian triển lãm. Nữ diễn viên diện áo sơ mi trắng có phần bèo nhún kết hợp quần đen. Ở tuổi 49, ngôi sao Hàn Quốc được khen ngoại hình trẻ trung, thần thái tự tin, rạng rỡ.

Kim Hee Sun ở triển lãm. Ảnh: Ten Asia.

Kim Hee Sun chụp ảnh cùng ê-kíp thực hiện triển lãm, trong đó có nghệ sĩ Ham Do Ha. Việc nữ diễn viên đảm nhận vai trò giám đốc nội dung thu hút sự chú ý. Ngôi sao Hàn Quốc cũng thể hiện sự hào hứng khi tham gia một lĩnh vực mới, ngoài diễn xuất.

Với cương vị mới, cô tham gia xây dựng nội dung và đưa nghệ sĩ, tác phẩm đến gần hơn với công chúng. Hướng đi này cho thấy nữ diễn viên đang chủ động mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Đây không phải lần đầu Kim Hee Sun thử sức với nghệ thuật. Từ 2023, cô bắt đầu tham gia các dự án triển lãm, trong đó có ATO; Một món quà tuyệt đẹp. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục hợp tác với nhiều nghệ sĩ thị giác, tham gia các triển lãm tại Mỹ cũng như những sự kiện nghệ thuật đường phố ở Seoul.

Tháng 3 vừa qua, Kim Hee Sun đảm nhận vai trò giám đốc nội dung cho ATO; Một món quà tuyệt đẹp - Câu chuyện thứ năm. Dự án giới thiệu 22 nghệ sĩ cùng 77 tác phẩm đến công chúng. Trong quá trình thực hiện, cô trực tiếp đến xưởng của các nghệ sĩ, tham gia từ khâu tuyển chọn, lên ý tưởng đến triển khai tại địa điểm tổ chức.

Kim Hee Sun sinh năm 1977, ra mắt năm 1993 và có sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 3 thập kỷ. Cô từng tham gia các bộ phim Anh chàng đáng yêu, Tình cờ, Bản tình ca buồn...

Năm 2024, cô đảm nhận vai chính Noh Young Won trong phim truyền hình Bitter Sweet Hell của MBC. Tới đầu 2025, cô tiếp tục tham gia dự án Don't Call Me Ma'am. Kể từ đó đến nay cô chưa tham gia thêm dự án nào. Nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân vào năm 2007 và có một con gái.