Tuyển Việt Nam 1-0 Campuchia: Đình Bắc ghi bàn sau pha solo

Tối 7/8, Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam mở tỷ số trước Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Campuchia lùi sâu đội hình, tạo thành hàng thủ nhiều lớp. Ngay khi tranh chấp bóng thành công, các cầu thủ đội khách sẽ phá thật xa, tránh bị đội chủ nhà áp sát.

Phút 14, sai lầm bất ngờ xảy ra nơi hàng thủ Việt Nam. Thành Chung để mất bóng sau đường chuyền khó của Xuân Mạnh, từ đó mở ra cơ hội cho Samuel Bong. Từ cự ly 15 m, số 8 của Campuchia lại sút vọt xà.

Tuyển Việt Nam suýt thủng lưới. Ảnh: Việt Linh, Minh Chiến.

4 phút sau tình huống thoát thua, tuyển Việt Nam đã tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc. Tiền đạo số 9 đi bóng tốc độ, vượt qua hàng loạt hậu vệ Campuchia, trước khi tung cú sút chìm vào góc xa, đánh bại nốt thủ thành Salim Koy.

Đình Bắc ghi bàn thứ 4 tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến, Việt Linh.

Phút 38, tuyển Việt Nam có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt. Quang Hải áp sát khung thành sau đường chọc khe của đồng đội nhưng anh không thắng được thủ môn tuyển Campuchia.

Một trận hòa là đủ để tuyển Việt Nam giành vé bán kết ASEAN Cup 2026, nhưng đó chắc chắn không phải mục tiêu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới. Sau màn hủy diệt Indonesia 3-0, “Những chiến binh sao vàng” muốn khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng thuyết phục trước Campuchia, qua đó chiếm ngôi đầu bảng A.

Với cá nhân Nguyễn Quang Hải, anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển quốc gia với 84 trận, nhiều hơn một so với cựu danh thủ Lê Công Vinh.

Tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin trước lượt trận cuối. Ảnh: Việt Linh.

Về lý thuyết, đây là trận đấu có sự chênh lệch đáng kể. Campuchia đã sớm bị loại và bước vào cuộc đối đầu tại Mỹ Đình với rất ít động lực. Không những vậy, đội bóng của HLV Koji Gyotoku còn mất một loạt trụ cột vì vấn đề sức khỏe, trong đó có tiền đạo Mat Noron, Abdel Kader Coulibaly và tiền vệ Sieng Chanthea.

Tại Mỹ Đình lúc 20h ngày 7/8, Việt Nam không chỉ đi tìm tấm vé đi tiếp. Họ muốn bước vào vòng knock-out bằng khí thế của một nhà đương kim vô địch.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.