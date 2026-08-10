Vì sao trẻ có thể chơi trò 'ú òa' hàng chục lần không chán?

Không chỉ là giúp trẻ cười vui, trò chơi "ú òa" còn giúp bé học về sự tồn tại của đồ vật, dự đoán sự việc và xây dựng cảm giác an toàn với cha mẹ.

"Ú òa!" - tiếng nói quen thuộc sau vài giây cha mẹ che mặt có thể khiến một em bé bật cười thích thú. Nhiều phụ huynh có thể nghĩ đây đơn giản là trò chơi để mua vui cho con, nhưng các chuyên gia cho rằng ú òa mang lại nhiều giá trị đối với quá trình phát triển nhận thức và cảm xúc của trẻ, theo Times of India.

Một trong những lý do khiến trẻ đặc biệt yêu thích trò ú òa là trò chơi này phù hợp với cách não bộ của trẻ học hỏi trong những năm đầu đời.

Khi cha mẹ che mặt, trẻ không còn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt ấy xuất hiện trở lại. Trình tự lặp đi lặp lại này giúp trẻ dần nhận ra một người hoặc đồ vật vẫn tồn tại ngay cả khi mình không nhìn thấy.

Theo lý thuyết phát triển nhận thức của nhà tâm lý học Jean Piaget, khả năng này dần hình thành trong giai đoạn sơ sinh. Khoảng 8-12 tháng tuổi, nhiều trẻ đã bắt đầu hiểu rõ hơn rằng đồ vật không biến mất chỉ vì chúng tạm thời nằm ngoài tầm mắt.

Cha mẹ có thể dễ dàng quan sát điều này trong những tình huống đời thường. Chẳng hạn, khi một món đồ chơi được phủ bằng khăn, trẻ lớn hơn có thể chủ động kéo khăn ra để tìm món đồ bên dưới. Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đã bắt đầu hình thành khái niệm về sự tồn tại của đồ vật.

Trò ú òa chính là cách đơn giản để trẻ luyện tập khả năng này. Mỗi lần cha mẹ "biến mất" rồi xuất hiện trở lại, não bộ của trẻ lại nhận được một thông tin quen thuộc: người mình đang nhìn không biến mất, họ chỉ tạm thời khuất khỏi tầm mắt và sẽ quay lại.

"Ú òa" là một trong những trò chơi rất được trẻ em yêu thích. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh đó, ú òa còn là một trong những hình thức tương tác xã hội sớm giữa trẻ và cha mẹ. Trong trò chơi, trẻ quan sát khuôn mặt, ánh mắt và biểu cảm của cha mẹ. Khi cha mẹ xuất hiện trở lại, trẻ cười, phát ra âm thanh hoặc cử động cơ thể để đáp lại. Cha mẹ tiếp tục phản ứng với những tín hiệu đó, tạo thành một vòng tương tác qua lại.

Những trải nghiệm tưởng như rất đơn giản này giúp trẻ bước đầu học cách chú ý đến người khác, nhận biết biểu cảm khuôn mặt và phản ứng với cảm xúc của người đối diện.

Quan trọng hơn, trò chơi tạo ra sự kết nối cảm xúc giữa cha mẹ và con. Trẻ biết cha mẹ đang ở gần, có thể "biến mất" trong giây lát nhưng sau đó sẽ xuất hiện trở lại. Sự lặp lại của trải nghiệm này có thể góp phần củng cố cảm giác an toàn và sự tin tưởng ở trẻ.

Đây cũng là lý do những trò chơi đơn giản như ú òa có thể trở nên hữu ích khi trẻ dần phải làm quen với những khoảng thời gian xa cha mẹ, chẳng hạn khi bắt đầu đi nhà trẻ.

Một điều thú vị là trẻ có thể yêu cầu cha mẹ chơi ú òa hàng chục lần mà vẫn cười thích thú. Theo cách lý giải về sự phát triển của não bộ, trò chơi này mang đến sự kết hợp giữa quen thuộc và bất ngờ. Trẻ biết điều gì sắp xảy ra nhưng không hoàn toàn biết chính xác thời điểm khuôn mặt cha mẹ xuất hiện trở lại.

Sau vài lần chơi, trẻ thậm chí có thể bắt đầu dự đoán diễn biến tiếp theo. Một số bé sẽ cười trước khi cha mẹ mở tay, cố gắng kéo tay cha mẹ ra hoặc tự che mặt để chủ động tham gia trò chơi.

Điều này cho thấy ú òa không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp trẻ luyện khả năng dự đoán, chú ý và tham gia vào một tương tác có quy luật.