Hai bác sĩ Nhật lấy thân mình che chắn bệnh nhân giữa động đất
Động đất 6,8 độ xảy ra giữa ca mổ ngày 28/7, hai bác sĩ tại bệnh viện ở Kumamoto (Nhật Bản) đã dùng cơ thể che chắn bệnh nhân đang gây mê, để lại khoảnh khắc lay động về y đức.
Chiều 9/8, bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Hơn 1 triệu người tại miền đông nước này đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Động đất 6,8 độ xảy ra giữa ca mổ ngày 28/7, hai bác sĩ tại bệnh viện ở Kumamoto (Nhật Bản) đã dùng cơ thể che chắn bệnh nhân đang gây mê, để lại khoảnh khắc lay động về y đức.
Vụ va chạm giữa hai trực thăng chữa cháy ở phía tây thủ đô Athens (Hy Lạp) vào ngày 2/8 đã khiến một chiếc bốc cháy rơi xuống đất, làm hai người thiệt mạng. Hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay còn lại may mắn sống sót.
Ít nhất ba người thiệt mạng và bảy người bị thương sau vụ xả súng tại nhà hàng In-N-Out Burger ở bang Idaho (Mỹ). Nghi phạm được phát hiện đã tử vong gần hiện trường.
Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 41 người vẫn mất tích sau khi một tàu chở khách bốc cháy ngoài khơi đảo Madura của nước này hôm 2/8.
Ngày 29/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa.
IRGC ngày 30/7 khẳng định đã tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, phá hủy 3 tiêm kích F-35 và làm hư hại thêm 3 chiếc sau vụ không kích đảo Qeshm.
Vụ nổ lớn làm sáng rực bầu trời đảo Qeshm sau khi Mỹ xác nhận tiến hành không kích Iran ngày 30/7. Tehran cho biết một khu dân cư trên đảo đã trúng tên lửa.
Hiện trường ngổn ngang ngày 29/7 sau khi Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích vào các căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn trên khắp Iraq.
Bàn ghế đổ sập, máy tính rơi vỡ, nước từ hệ thống chữa cháy tràn khắp văn phòng sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Nhật Bản ngày 28/7. Người sáng lập một công ty ở Kumamoto cho biết khung cảnh hỗn loạn khiến ông liên tưởng đến một cuộc không kích, khi nhân viên hốt hoảng tìm chỗ trú rồi vội vã sơ tán khỏi tòa nhà.
Trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ngày 28/7 khiến một phần tường đá của lâu đài Kumamoto, công trình lịch sử nổi tiếng hàng trăm năm tuổi và là biểu tượng của Nhật Bản, bị sập.