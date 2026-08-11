3 liên đoàn bóng đá cáo buộc FIFA 'lừa dối'

Trong thư ngỏ, các quan chức bóng đá công khai chỉ trích FIFA và ban lãnh đạo tổ chức, cho rằng cách FIFA xử lý đề xuất FFE đe dọa tính liêm chính của bóng đá.

Ông Infantino tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Ba liên đoàn bóng đá lớn gồm Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng loạt chỉ trích FIFA trong thư ngỏ. Họ cáo buộc cách tổ chức này xử lý đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) làm tổn hại tính minh bạch và liêm chính của bóng đá. Các bên đồng thời yêu cầu một cuộc đánh giá độc lập về quá trình ra quyết định, khiến Chủ tịch Gianni Infantino chịu thêm sức ép, theo CNN ngày 10/8.

"Quyền lãnh đạo bóng đá không phải là thứ để sở hữu. Đó không phải là việc khư khư nắm giữ hay đòi hỏi quyền lực để duy trì. Đó là trách nhiệm phụng sự cộng đồng bóng đá - những người đã trao niềm tin của mình. Khi sự dối trá làm mất niềm tin, khi một cá nhân đặt bản thân cao hơn tập thể đã trao quyền cho họ, thì người đó không còn xứng đáng với trách nhiệm được giao", theo bức thư ngỏ do chủ tịch và tổng thư ký của 3 cơ quan trên viết.

Động thái mới tiếp tục đẩy FIFA vào vòng xoáy khủng hoảng, khi cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới ngày càng chật vật kiểm soát tình hình, đặc biệt sau đề xuất thành lập FFE.

Hôm thứ Bảy, FIFA đã ra tuyên bố chỉ trích các báo cáo gần đây, đồng thời lên án điều mà họ gọi là "nỗ lực phối hợp liên tục của một số bên nhằm hạ bệ FIFA và Chủ tịch tổ chức".

Động thái này diễn ra sau khi FIFA thừa nhận sai lầm và xin lỗi vì đã đưa ra đề xuất gây tranh cãi: lập một công ty thương mại mới để khai thác các giải đấu lớn, trong đó có World Cup, rồi bán khoảng 20% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân. FIFA vẫn giữ quyền kiểm soát, nhưng giới đầu tư bên ngoài sẽ lần đầu sở hữu trực tiếp một phần cỗ máy tạo tiền lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, UEFA và nhiều liên đoàn lo ngại các quỹ đầu tư sẽ can thiệp sâu vào tài sản quan trọng nhất của bóng đá thế giới.

FIFA sau đó đã hủy bỏ kế hoạch, theo Reuters. Tuy nhiên, quyết định này không giúp Gianni Infantino chấm dứt khủng hoảng. Ngược lại, những câu hỏi về tính minh bạch và quy trình ra quyết định ngày càng lớn.

Bà Lise Klaveness, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), thẳng thắn tuyên bố NFF "sẽ yêu cầu chủ tịch FIFA từ chức ngay lập tức", theo Guardian.

Dù vậy, ông Infantino vẫn nhận được một số sự ủng hộ. Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã lên tiếng ủng hộ ông trong những ngày gần đây, cùng với các liên đoàn bóng đá Argentina và Mexico.

Bức thư ngỏ được công bố mới đây chỉ là động thái mới nhất nhằm gây sức ép lên cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang chìm trong khủng hoảng.

UEFA - tổ chức vẫn đe dọa tẩy chay các giải đấu FIFA trong tương lai, trong đó có Giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới sắp diễn ra vào tháng 9 - cùng CONCACAF và AFC đã kêu gọi tiến hành cuộc đánh giá độc lập về cách FIFA xử lý đề xuất FFE.

"Ở nơi lẽ ra phải có trách nhiệm giải trình lại là sự im lặng. Ở nơi lẽ ra phải có sự cởi mở lại là khoảng cách", bức thư viết. “Đây không phải là những phẩm chất mà bóng đá cần có từ đội ngũ lãnh đạo. Đó là lý do chúng tôi đưa ra lập trường này: không phải một cách dễ dàng, cũng không phải đơn độc, mà cùng nhau và xuất phát từ trách nhiệm đối với môn thể thao mà chúng tôi phục vụ".