Bão Dolphin đổ bộ, gây mưa lớn ở Trung Quốc

Bão đổ bộ gần thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang ( Trung Quốc ) vào khoảng 17h30 ngày 9/8 (giờ địa phương). Trước khi đổ bộ Trung Quốc, Dolphin đã quét qua Okinawa, miền Nam Nhật Bản , khiến 6 người bị thương và khiến hơn 50.000 tòa nhà bị mất điện.

Khi vào bờ, Dolphin duy trì sức gió tối đa 151 km/h gần tâm bão. Tại Thượng Hải, ít nhất 30.300 người đã được sơ tán và khoảng 1.500 chuyến bay bị hủy.

Nhà chức trách yêu cầu tàu thuyền trở về cảng và tăng cường kiểm tra tại các hồ chứa nước, suối vùng núi, khu vực có nguy cơ sạt lở, công trường xây dựng và các điểm du lịch.

Mưa lớn được dự báo tại các tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Một số khu vực miền trung và phía đông Chiết Giang có thể hứng 250-500 mm mưa. Lượng mưa lớn có thể khiến nguy cơ lũ lụt và sạt lở gia tăng, đặc biệt tại vùng núi và dọc các con sông nhỏ.

Tại Chiết Giang, thành phố Ôn Châu đã di dời hơn 900.000 người và mở hơn 1.000 điểm trú ẩn khẩn cấp. Tại Phúc Kiến, chính quyền sơ tán 98.900 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Tại nhiều khu vực ở phía đông Trung Quốc, giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi nhà. Nhiều chuyến bay, tuyến phà và hoạt động xây dựng ngoài khơi phải tạm dừng do bão.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cảnh báo sông Tiền Đường, sông Dũng Giang, sông Tiêu Giang và sông Thủy Dương có thể xảy ra lũ lớn. Mực nước tại các sông nhỏ ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể vượt mức cảnh báo.

Sáng 10/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hạ mức cảnh báo bão xuống màu xanh, mức thấp nhất trong thang 4 cấp. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết cơn bão vẫn đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Bão Dolphin được dự báo di chuyển về phía tây, sau đó chậm lại khi đi qua miền Trung và Tây Nam Trung Quốc trước khi suy yếu dần. Bão di chuyển chậm có thể khiến mưa lớn kéo dài hơn, làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở.

Các nhà khoa học cho rằng tình trạng Trái đất nóng lên đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Trong đó, các cơn bão nhiệt đới có xu hướng mạnh hơn.

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