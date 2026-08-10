45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 đậu Đại học Y Dược TP.HCM

Đại học Y Dược TP.HCM ghi nhận 45 thí sinh đạt 30/30 điểm (đã bao gồm điểm cộng), trong đó có 41 em trúng tuyển ngành Y khoa. Hai thủ khoa khối B00 cũng trúng tuyển ngành này.

Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 10/8, Đại học Y Dược TP.HCM công bố danh sách hơn 2.900 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Đáng chú ý, 45 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00, đã bao gồm điểm cộng theo chính sách của trường.

Y khoa là ngành ghi nhận nhiều thí sinh đạt 30/30 điểm nhất với 41 em. Trong số đó có Huỳnh Diễm My và Nguyễn Lê Yến Nhi, đồng thủ khoa khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Diễm My và Yến Nhi là hai trong số bốn thí sinh đạt 3 điểm 10 ở tổ hợp B00 năm nay.

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu danh sách trúng tuyển tại đây.

25 trong số 45 thí sinh đạt 30/30 điểm xét tuyển, đã bao gồm điểm cộng.

Năm nay, điểm chuẩn của Đại học Y Dược TPHCM dao động từ 18,25 đến 27,95 điểm, tùy ngành và tổ hợp xét tuyển.

Y khoa tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,95 điểm ở tổ hợp B00. Theo sau đó là là Răng - Hàm - Mặt với 27,11 điểm. Đây cũng là hai ngành duy nhất của trường có điểm chuẩn trên 27 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên gồm Tâm lý học với 25,25 điểm ở tổ hợp A00 và 24,98 điểm ở B00; Hóa dược 24,8 điểm và Dược học 24 điểm.

Ở các ngành còn lại, Y học cổ truyền lấy 23,63 điểm với tổ hợp B00, trong khi Công nghệ dược phẩm có điểm chuẩn 23 điểm.

Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn gồm Y tế công cộng với 19 điểm ở tổ hợp B00 và A00, 18,85 điểm ở B08. Công tác xã hội là ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường với 18,25 điểm ở tổ hợp D01.

Năm 2026, Đại học Y Dược TPHCM tuyển hơn 2.700 chỉ tiêu và sử dụng một phương thức tuyển sinh duy nhất là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia những năm trước để xét tuyển.

Với các ngành sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dự thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ thành điểm môn này trong tổ hợp xét tuyển.

Chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế chỉ được sử dụng để tính điểm khuyến khích, mức cộng dao động từ 0 đến 1,5 điểm trên thang 30, tùy đối tượng và loại chứng chỉ.