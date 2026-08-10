Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM giảm mạnh, có ngành chỉ lấy 16 điểm

Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM năm 2026 dao động 16-21,25 điểm. Ngành Luật thương mại quốc tế giảm đến 4,4 điểm so với năm 2025.

Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: Ulaw.

Chiều 10/8, Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) công bố điểm xét trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2026. Điểm xét trúng tuyển được tính trên thang điểm 30, không nhân hệ số, dựa trên kết quả quy đổi của các phương thức 2, 3, 4 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với phương thức 5.

Ngành Luật thương mại quốc tế tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với 21,25 điểm. Tuy nhiên, mức này giảm 4,4 điểm so với mức 25,65 điểm của năm 2025.

Theo sau đó là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 20,30 điểm; Quản trị - Luật và Luật cùng lấy 20 điểm. Riêng ngành Luật xét tổ hợp C00 có điểm chuẩn 20,5.

Các ngành còn lại có điểm chuẩn như sau: Kinh doanh quốc tế (19,75 điểm); Ngôn ngữ Anh (19,5 điểm); Thương mại điện tử (18,5 điểm); Tài chính - Ngân hàng (18,25 điểm); Quản trị kinh doanh (17 điểm); Kinh tế số (16,25 điểm) và Công nghệ tài chính (16 điểm).

Điểm chuẩn trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: Ulaw.

Tại phân hiệu trường Đại học Luật TP.HCM ở Quảng Trị, ngành Luật có điểm xét trúng tuyển 20 điểm.

Năm 2025, điểm chuẩn của trường dao động ở mức 18,12-25,65 điểm. Ngành Luật thương mại quốc tế xét tổ hợp X78 có mức điểm cao nhất với 25,65 điểm, trong khi Quản trị kinh doanh xét tổ hợp A01 có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 18,12 điểm.

Lý giải về mức điểm chuẩn năm nay, ThS Lê Văn Hiển, Quyền Trưởng phòng Đào tạo Đại học, cho biết điểm xét trúng tuyển năm 2026 phản ánh mô hình tuyển sinh đa dạng của nhà trường và không đồng nghĩa chất lượng nguồn tuyển của trường giảm.

Ông Hiển cho biết phân tích dữ liệu tuyển sinh chính thức cho thấy tỷ lệ thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS 6.5-8.5 hoặc tương đương, vẫn ở mức cao tại các ngành cốt lõi. Số học sinh trúng tuyển từ các trường THPT chuyên, trường năng khiếu và học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia cũng tiếp tục duy trì ổn định, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, mặt bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh trúng tuyển vẫn thuộc nhóm có điểm thi cao khi đăng ký vào các khối ngành luật, kinh doanh và quản lý, nhân văn.

Theo đại diện nhà trường, việc điểm chuẩn giảm mạnh cần được nhìn trong bối cảnh trường Đại học Luật TP.HCM sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó điểm xét trúng tuyển được quy đổi về cùng một thang điểm. Do đó, điểm chuẩn không phản ánh riêng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối với phân hiệu tại Quảng Trị, mức điểm chuẩn ngành Luật là 20 điểm, đáp ứng ngưỡng điểm sàn xét tuyển đối với ngành Luật theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau khi có kết quả xác nhận nhập học, nhà trường dự kiến tiếp tục mở các đợt xét tuyển bổ sung đối với ngành Luật tại phân hiệu Quảng Trị. Nhà trường cũng dự kiến mở rộng tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh khu vực duyên hải miền Trung. Thông tin cụ thể sẽ được công bố sau theo lịch tuyển sinh do Bộ GD&ĐT quy định.