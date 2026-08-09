Loạt trường y công bố điểm chuẩn

Nhiều trường y đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tại các trường là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Các trường đại học đào tạo lĩnh vực Sức khỏe bắt đầu công bố điểm chuẩn. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Chiều 9/8, trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn đại học chính quy 2026. Theo đó, ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất, với 27,43 điểm, theo sau là ngành Răng Hàm Mặt với 27,19 điểm.

Trong khi đó, thí sinh đạt từ 23,39 điểm mới trúng tuyển vào ngành Dược học; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học với 23,21 điểm.

Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Điều dưỡng với 22,76 điểm, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 22,51 điểm

Năm 2026, trường Đại học Y Dược tuyển 720 sinh viên bằng 5 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội (2%), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm thi tốt nghiệp, xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA và xét thí sinh dự bị dân tộc.

Nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên, thí sinh được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh và cộng với điểm thi hai môn Toán - Hóa với ngành Dược học và Toán - Sinh với các ngành còn lại để xét tuyển.

Trường Đại học Y tế công cộng đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, ngành Công tác xã hội lấy điểm chuẩn cao nhất, với 22,9 điểm, tiếp đến là ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng và Dinh dưỡng cùng lấy 22 điểm.

Thí sinh đăng ký vào ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học cần đạt từ 20,25 điểm. Ngành Y tế công cộng của trường lấy điểm chuẩn 20, trong khi ngành Khoa học dữ liệu lấy 18,8 điểm.

Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 25,8 điểm.

Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 19 đến 23,23 điểm. Cụ thể, Y học cổ truyền và Dược học cùng lấy 23,23 điểm; Điều dưỡng 21,25 điểm; Hộ sinh 21 điểm; Dinh dưỡng 20,35 điểm.

Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy 22,85 điểm; Kỹ thuật gây mê hồi sức và Tâm lý học cùng lấy 22,6 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 22,5 điểm; Khúc xạ nhãn khoa 22,35 điểm; Kỹ thuật hình ảnh y học 22,25 điểm. Y tế công cộng là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 19 điểm.

Trong khi đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, để trúng tuyển vào ngành Y khoa của trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), thí sinh cần đạt từ 26 điểm. Các ngành khác lấy điểm chuẩn 17-25,25, thấp nhất là ngành Y tế công cộng.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, điểm chuẩn từ 58 đến 72 điểm; phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lấy 571-704 điểm, cụ thể như sau: