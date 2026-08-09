Điểm chuẩn các ngành Sư phạm vượt mốc 27

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) và các trường đào tạo khối ngành Sư phạm đã công bố điểm chuẩn năm 2026, nhiều ngành vượt mốc 27 điểm.

Sinh viên trường Đại học Giáo dục trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: FBNT.

Chiều 9/8, trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026.

Năm nay, điểm chuẩn dao động 19,5-27,55 điểm, giảm mạnh so với mức 25,37-29,84 ở năm ngoái.

Ngành Sư phạm Toán học dẫn đầu năm nay. Tiếp đến là ngành Sư phạm Ngữ văn với 27,19 điểm; Sư phạm Lịch sử, Giáo dục tiểu học cùng lấy 27,18 điểm; Sư phạm Hóa học với 27,16 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất là 19,5, tại nhóm ngành Khoa học giáo dục, cụ thể như sau:

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8 trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT. Sau khi hoàn tất xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) lấy điểm chuẩn dao động 20,5-25,86, dẫn đầu là ngành Sư phạm Lịch sử. Tiếp đến là ngành Sư phạm Ngữ văn với 25,73 điểm.

Ngoài ra, trường còn xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Trong khi đó, tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), điểm chuẩn dao động 17,35-27,13 điểm, dẫn đầu là ngành Sư phạm Toán học. Tiếp đến là ngành Sư phạm Lịch sử với 26,79 điểm.

Năm ngành khác có điểm chuẩn trên 26 gồm Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý và Sư phạm Hoá học. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Sinh học ứng dụng.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau: