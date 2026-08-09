Điểm chuẩn các trường kỹ thuật tại TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cùng các trường kỹ thuật trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026.

Ngày 9/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCM-UTE, tiền thân là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức tuyển sinh kết hợp.

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chương trình tiếng Việt) là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,83 điểm. Tiếp đến là Sư phạm Tiếng Anh với 26,42 điểm, Kỹ thuật thiết kế vi mạch 26,12 điểm và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 26,09 điểm.

Nhà trường cho biết điểm chuẩn trung bình năm nay đạt 24,52 điểm. Trong 81 mã xét tuyển, 61 mã thuộc nhóm ngành STEM. Trong số này, 43 mã có điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: HCM-UTE.

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo, dao động 20,06-29,54 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay, tiếp đến là chương trình Khoa học máy tính (IT1) với 29,27 điểm.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình lấy điểm chuẩn trên 28 như Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) với 28,98 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nan lấy 28,64 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông lấy 28,57 điểm; Kỹ thuật Cơ điện tử với 28,47 điểm.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm chuẩn dao động 45,07-82,12/100 điểm. Chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất.

GS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Cùng ngày, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 với mức cao nhất 85,8 điểm ở ngành Kỹ thuật bán dẫn, chương trình tiêu chuẩn. Đây cũng là trường kỹ thuật đầu tiên công bố điểm chuẩn năm nay.

Ngoài Kỹ thuật bán dẫn, hai ngành khác có điểm chuẩn trên 85 là Thiết kế vi mạch (85,51 điểm) và Khoa học máy tính (85,45 điểm).

Một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn cao như Kỹ thuật máy tính (84,98 điểm), Khoa học dữ liệu (84,97 điểm) và nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch (84,29 điểm).

Điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: HCMUT.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp được tính trên thang 100, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm học lực được tính theo công thức riêng đối với 8 đối tượng xét tuyển.

Điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên, tối đa 9,17 điểm. Trong khi đó, điểm cộng dành cho các thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao và nghệ thuật, với mức tối đa 10 điểm.

Từ ngày 11/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng MyBK của trường. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và hoàn tất thông tin nhập học trực tuyến trên cổng MyBK trước 17h ngày 21/8.

Về thủ tục nhập học trực tiếp, trường tổ chức nhập học tập trung tại Hội quán BKA trong hai ngày 16-17/8. Từ ngày 18 đến 21/8, tân sinh viên nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Công tác sinh viên, phòng 101, tòa nhà A5, cơ sở 1.

Nhà trường cho biết các hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục và quy trình nhập học sẽ tiếp tục được thông báo đến thí sinh và phụ huynh.

Tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, điểm trúng tuyển là 20 đối với các ngành Luật, Luật kinh tế và Dược học. Các ngành đào tạo còn lại có mức điểm trúng tuyển 15 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Ảnh: FBNT.

Mức điểm trên được áp dụng cho các phương thức gồm xét kết quả học tập THPT (học bạ), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sư phạm Hà Nội, sau khi quy đổi về thang điểm 30.

Đối với các ngành Luật, Luật kinh tế và Dược học, thí sinh cần đáp ứng thêm các điều kiện về ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cũng đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn dao động từ 16,46 đến 23,05 điểm.

Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất với 23,05 điểm. Tiếp theo là ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học với 22,39 điểm và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 22,33 điểm.

Các ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển từ 16,46 điểm trở lên.