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Giáo dục Tuyển sinh 2026

TL;DR

Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026

  • Chủ nhật, 9/8/2026 20:39 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Nhiều trường tốp đầu ghi nhận mức điểm cao ở các ngành công nghệ, kinh tế, y dược.

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Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn đợt một năm 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ sáng 9/8, hàng loạt trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm trúng tuyển. Điểm chuẩn có sự phân hóa đáng kể giữa các trường, ngành và phương thức xét tuyển.

Hơn 100 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).

STT Tên trường STT Tên trường
105Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)106Học viện Báo chí và Tuyên truyền
103Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)104Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)
101Trường Đại học Bình Dương102Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng)
99Trường Đại học Hòa Bình100Trường Đại học Công thương TP.HCM
97Trường Đại học Hoa Sen98Trường Đại học Hồng Đức
95Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung96Trường Đại học Giao thông Vận tải
93Trường Đại học Đà Lạt94Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
91Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang92Trường Đại học Phan Thiết
89Trường Đại học Nguyễn Tất Thành90Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội
87Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM88Trường Đại học Quy Nhơn
85Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)86Học Viện Hàng không Việt Nam
83Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)84Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
81Trường Đại học Mỏ - Địa chất82Trường Đại học Mở Hà Nội
79Học Viện Tài chính80Trường Đại học Gia Định
77Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)78Trường Đại Học Công Nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
75Trường Đại Học Sư Phạm (Đại Học Đà Nẵng)76Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)
73Trường Đại học FPT74Trường Đại học Lạc Hồng
71Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì72Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
69Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh70Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
67Trường Đại Học Quang Trung68Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
65Trường Đại học Hàng hải Việt Nam66Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
63Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị64Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
61Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long62Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên)
59Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM60Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
57Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị58Khoa Quốc tế (Đại học Huế)
55Khoa Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế)56Trường Đại học Luật (Đại học Huế)
53Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế)54Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)
51Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế)52Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế)
49Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế)50Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế)
47Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)48Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)
45Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế)46Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế)
43Trường Du lịch (Đại học Huế)44Trường Đại học Y tế công cộng
41Trường Đại Học Thăng Long42Đại học Cần Thơ
39Đại học Kinh tế TP.HCM40Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)
37Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)38Trường Đại học Nam Cần Thơ
35Trường Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp36Trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ
33Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương34Trường Đại học Thủy lợi
31Học Viện Quản lý Giáo dục32Trường Đại học Hải Phòng
29Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)30Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)
27Trường Quản Trị và Kinh Doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)28Trường Đại học Điện lực
25Trường Đại học Phan Châu Trinh26Đại học Phenikaa
23Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)24Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
21Trường Đại học Ngoại thương22Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
19 Trường Đại học Hoa Lư 20 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
17Học viện Chính sách và Phát triển18Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
15 Trường Đại học Nha Trang 16 Trường Đại học Thương mại
13 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 14 Trường Đại học Nguyễn Trãi
11 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 12 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
9 Đại học Bách khoa Hà Nội 10 Trường Đại học CMC
7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 8 Trường Đại học Đại Nam
5 Đại học Kinh tế Quốc dân 6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
3 Học viện Hậu cần 4 Học viện Ngân hàng
1 Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

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