Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026

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Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn đợt một năm 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.
Từ sáng 9/8, hàng loạt trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm trúng tuyển. Điểm chuẩn có sự phân hóa đáng kể giữa các trường, ngành và phương thức xét tuyển.
Hơn 100 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.