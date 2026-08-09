Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Nhiều trường tốp đầu ghi nhận mức điểm cao ở các ngành công nghệ, kinh tế, y dược.

Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn đợt một năm 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ sáng 9/8, hàng loạt trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm trúng tuyển. Điểm chuẩn có sự phân hóa đáng kể giữa các trường, ngành và phương thức xét tuyển.

Hơn 100 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).