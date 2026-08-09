Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 10/8.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Hằng/Quang Bình TV.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Theo quyết định, thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Việc tạm đình chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngày 7/8 và kết luận ngày 9/8 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, UBND tỉnh Tuyên Quang phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh kể từ ngày 10/8.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) tại tỉnh Tuyên Quang có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới 147 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6, ông Vũ Đình Hưng được phân công làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Tuyên Quang, phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Ngày 5/8, Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi lại đối với tất cả môn thi vào ngày 13-15/8.