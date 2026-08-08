Bà Vương Ngọc Hà thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục tỉnh Tuyên Quang

Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, không còn phụ trách Sở GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có thông báo điều chỉnh phân công công tác của lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, bà Vương Ngọc Hà sẽ giúp chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của các sở, ngành, đơn vị gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế (trừ các chương trình mục tiêu quốc gia của các sở trên).

Bên cạnh đó, bà Hà phụ trách tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi và chỉ đạo 24 xã trên địa bàn. Bà Hà cũng trực tiếp làm cấp trưởng hoặc phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công...

Như vậy, bà Vương Ngọc Hà không còn phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn như nhiệm vụ được phân công trước đó.

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6, bà Hà làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Theo phân công mới, người đồng cấp của bà Hà, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của các sở, ngành, đơn vị gồm Sở GD&ĐT; các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Nội vụ (trừ công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý, công tác thi đua khen thưởng); hoạt động các hội, quỹ xã hội, từ thiện và các hội khác trên địa bàn tỉnh.

Ông Tuấn cũng được giao theo dõi và chỉ đạo 26 xã trên địa bàn; giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan tư pháp ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự...

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức lại cho 328 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra ngày 14-15/8, ông Đỗ Anh Tuấn sẽ làm Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.