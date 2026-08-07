Công an phối hợp tổ chức thi lại ở chuyên Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang cắt cử 1-6 cán bộ trực tiếp tham gia từng khâu trong kỳ thi lại của 328 thí sinh trường chuyên.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin được đưa ra tại kế hoạch tổ chức lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, do UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình tổ chức kỳ thi; bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, các điểm thi, khu vực làm phách, chấm thi và các địa điểm liên quan.

Công an tỉnh cũng phối hợp với Sở GD&ĐT bố trí phương tiện vận chuyển đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và các tài liệu liên quan từ sở đến điểm thi.

Kế hoạch cụ thể, Công an tỉnh sẽ bố trí một cán bộ tham gia nhận đề thi tại Bộ GD&ĐT. Khâu in sao đề thi diễn ra trong hai ngày 12-13/8, được bố trí 2 cán bộ tham gia trực tiếp.

Đồng thời, 3 cán bộ được bố trí kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ in sao đề thi. Nhiệm vụ gồm hỗ trợ thiết bị áp chế thông tin vô tuyến điện và cổng kiểm soát an ninh.

Từ 14h ngày 12/8, 5 cán bộ công an kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ coi thi và chấm thi. Phạm vi kiểm tra gồm máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ và hệ thống camera...

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi (13-15/8), 6 cán bộ công an được phân công phối hợp bảo đảm an ninh trong thời gian coi thi. Khâu làm phách bài thi tự luận có 2 cán bộ làm nhiệm vụ, bắt đầu từ 14h ngày 15/8 đến khi hoàn thành việc chấm thi.

Công tác chấm thi cũng được bố trí 6 cán bộ công an, làm nhiệm vụ từ 17h30 ngày 16/8. Trường hợp tổ chức phúc khảo, một cán bộ tham gia làm phách bài thi tự luận và 3 cán bộ phối hợp bảo đảm an ninh tại khâu phúc khảo.

Trước đó, ở kỳ thi chính thức hôm 11-12/6, theo kế hoạch ban hành ngày 22/5, UBND tỉnh chỉ công bố điểm thi chuyên Tuyên Quang được bố trí 1 cán bộ công an bảo vệ đề, bài thi và 2 cán bộ vòng trong.

Ở kỳ thi lại, Công an tỉnh cũng được giao nhiệm vụ tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận; phối hợp xử lý thông tin xấu, độc, phát tán đề thi trên không gian mạng, sai sự thật liên quan đến kỳ thi.

Công an cũng tham gia xác minh, xử lý phản ánh về tiêu cực, vi phạm quy chế và các tình huống phát sinh.

Tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh việc tổ chức kỳ thi trung thực, công bằng; không sắp xếp cán bộ, giáo viên có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp sai phạm vụ điểm số bất thường làm nhiệm vụ lần này.

Trước đó, ngày 5/8, Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi lại đối với tất cả môn thi vào ngày 13-15/8.

Điểm thi sẽ bố trí 15 phòng thi, số báo danh và phòng thi của tất cả thí sinh tương tự kỳ thi chính thức. Trong đó, môn Ngữ văn có 326 thí sinh; Toán 328 thí sinh; Vật lý 140 thí sinh; Hóa học 113 thí sinh; Sinh học 38 thí sinh; Lịch sử 113 thí sinh; Địa lý 37 thí sinh; Tin học 4 thí sinh và Ngoại ngữ 207 thí sinh (Tiếng Anh 198; Tiếng Trung Quốc 7; Tiếng Nhật 1; Tiếng Hàn 1).