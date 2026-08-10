Hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn nhiều trường đại học vượt ngưỡng 28-29, trong khi một số trường chỉ cần 15-16 điểm là có thể trúng tuyển.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Từ 11h ngày 9/8, sau 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, các trường đại học lần lượt công bố điểm trúng tuyển.

Dẫn đầu về điểm chuẩn hiện nay là trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), với mức điểm sau quy đổi từ 22,8 đến 30/30, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo.

Nhóm trường đào tạo kinh tế tiếp tục duy trì mặt bằng điểm chuẩn cao. Một số ngành tại trường Đại học Ngoại thương gần chạm ngưỡng 30, trong đó Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến thuộc nhóm dẫn đầu.

Hơn 200 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).

Thí sinh xem điểm chuẩn của 106 trường đại học khác tại đây.

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, gần 875.000 em đăng ký xét tuyển đại học. Nếu trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của trường.