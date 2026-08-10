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Giáo dục

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Hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn

  • Thứ hai, 10/8/2026 08:13 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Điểm chuẩn nhiều trường đại học vượt ngưỡng 28-29, trong khi một số trường chỉ cần 15-16 điểm là có thể trúng tuyển.

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Từ 11h ngày 9/8, sau 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, các trường đại học lần lượt công bố điểm trúng tuyển.

Dẫn đầu về điểm chuẩn hiện nay là trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), với mức điểm sau quy đổi từ 22,8 đến 30/30, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo.

Nhóm trường đào tạo kinh tế tiếp tục duy trì mặt bằng điểm chuẩn cao. Một số ngành tại trường Đại học Ngoại thương gần chạm ngưỡng 30, trong đó Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến thuộc nhóm dẫn đầu.

Hơn 200 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).

STT Trường STT Trường
101Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

99Học viện Cán bộ TP.HCM100Trường Đại học Intracom
97Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội98Trường Đại học Việt Đức
95Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội96Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
93Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 294Trường Đại học Quảng Nam
91Trường Đại học Kiên Giang92Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
89Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM)90Trường Đại học Trưng Vương
87Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông88Trường Đại học Hà Nội
85Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định86Trường Đại học Vinh
83Trường Đại học Luật TP.HCM84Trường Đại học Hải Dương
81Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM82Trường Đại học Kiểm sát
79Trường Đại học Phạm Văn Đồng80Trường Đại học Hà Tĩnh
77Học viện Hành Chính và Quản trị công78 Trường Đại học Công nghiệp Vinh
75Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)76Trường Đại học Tôn Đức Thắng
73Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An74Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
71Trường Đại học Tiền Giang72Trường Đại học Quốc Tế miền Đông
69Trường Đại học Đông Á70Trường Đại học Tân Tạo
67Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương68Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
65Trường Đại học Xây dựng miền Tây66Trường Đại học Luật Hà Nội
63Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương64Trường Đại học Mở TP.HCM
61Trường Đại học Sao đỏ62Trường Đại học An Giang
59Trường Đại học Y Dược TP.HCM60Trường Đại học Đồng Nai
57Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột58Trường Đại học Dược Hà Nội
55Học viện Hải quân56Trường Sĩ quan Pháo binh
53Học viện Phòng không - Không quân54Trường Sĩ quan Thông tin
51Học viện Biên phòng52Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
49Trường Sĩ quan Lục quân 250Trường Sĩ quan Phòng hóa
47Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự48Trường Sĩ quan Không quân
45Trường Sĩ quan Chính trị46Trường Sĩ quan Đặc công
43Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân44Trường Cao đẳng Kỹ thuật mật mã
41Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân42Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin
39Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng40Trường Đại học Đông Đô
37Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM38Trường Đại học Tài chính - Marketing
35Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam36Trường Sĩ quan Công binh
33Trường Đại học Y Dược Hải Phòng34Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
31Học viện Khoa học Quân Sự32Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
29Trường Đại học Phú Yên30Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM
27Trường Đại học Cửu Long28Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
25Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)26Trường Đại học Đồng Tháp
23Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh24Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
21Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội22Trường Đại học Tân Trào
19 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 20 Học Viện Ngoại Giao
17 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 18 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)
15 Học viện Quân y 16 Trường Đại học Thủ Dầu Một
13 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 14 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
11 Trường Đại học Hạ Long 12 Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ)
9 Trường Đại học Phương Đông 10 Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
7 Trường Đại học Tây Đô 8 Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
5 Trường Đại học Văn Hiến 6 Trường Sĩ quan Lục quân 1
3Trường Đại học Y khoa Vinh4Trường Đại học Thành Đô
1Trường Đại học Phú Xuân2Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Thí sinh xem điểm chuẩn của 106 trường đại học khác tại đây.

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, gần 875.000 em đăng ký xét tuyển đại học. Nếu trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của trường.

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Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

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Ngọc Bích

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