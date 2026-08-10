Hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.
Từ 11h ngày 9/8, sau 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, các trường đại học lần lượt công bố điểm trúng tuyển.
Dẫn đầu về điểm chuẩn hiện nay là trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), với mức điểm sau quy đổi từ 22,8 đến 30/30, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo.
Nhóm trường đào tạo kinh tế tiếp tục duy trì mặt bằng điểm chuẩn cao. Một số ngành tại trường Đại học Ngoại thương gần chạm ngưỡng 30, trong đó Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến thuộc nhóm dẫn đầu.
Hơn 200 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).
Thí sinh xem điểm chuẩn của 106 trường đại học khác tại đây.
Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, gần 875.000 em đăng ký xét tuyển đại học. Nếu trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của trường.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.