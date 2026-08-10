Điểm chuẩn 23 trường quân đội

Điểm chuẩn hệ quân sự của 23 trường quân đội dao động 21,5-29,76 điểm, cao nhất ở Học viện Quân y và Học viện Khoa học quân sự.

Chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ quân sự của 23 trường quân đội năm 2026.

Ở bậc đại học, mức điểm chuẩn cao nhất là 29,76 điểm, áp dụng với thí sinh nữ đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự, và thí sinh nữ miền Nam xét tuyển vào ngành Y khoa của Học viện Quân y.

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 21,5, áp dụng với thí sinh nam miền Nam đăng ký vào trường Sĩ quan Chính trị.

Điểm chuẩn bậc đại học cụ thể như sau:

Ở bậc cao đẳng, điểm chuẩn các trường quân đội trong khoảng 21,59-24,2. Cụ thể như sau:

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.

Các trường quân đội tuyển sinh theo 4 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng hơn 7,18 triệu. Trung bình một em đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của từng trường.